Igor Nogarotto omaggia Franco Battiato con il nuovo singolo (e con un disco in uscita a settembre)

Igor Nogarotto sta per tornare con un Concept album, La voce del servo, ispirato ad uno degli album più importanti della discografia del Maestro Franco Battiato, La voce del padrone. Ad anticipare questo lavoro il singolo Nel limite dell’impossibile.

Nogarotto spiega così il suo legame con lo storico disco di Battiato:

“Ascoltai La voce del padrone su cassetta il 21 settembre 1981. Quel disco fece eruttare la mia vena creativa e mi trasmise l’urgenza di comunicare attraverso la Musica.

Rispetto all’idea gurdjieffiana rappresentata da Battiato dell’IO Padrone, coscienza e volontà dell’Individuo, il mio progetto è incentrato sul Servo ed è legato al Super-IO ossia all’insieme di condizionamenti e imposizioni di una Società che ci opprime e ci rende frustrati e obbedienti, impedendo il naturale sviluppo della nostra Essenza”.

Il brano, che ha una texture sui generis distante dal concetto canonico di canzone, esprime il disagio del non piacersi e la paura di ammetterlo “e lo vorresti urlare”

mentre sei alla ricerca di uno spiraglio di speranza e desidereresti trovare la forza per superare i tuoi limiti, anche se ti sembra impossibile.

Nel testo, a tratti surreale, nella melodia e negli arrangiamenti emergono chiaramente riverberi battiateschi come spiega Igor Nogarotto…

“Quando Battiato ha lasciato la linea orizzontale per seguire quella verticale verso lo spirito, mi sono ripromesso che l’avrei ringraziato per avermi fornito lo strumento per curare la mia sofferenza e che avrei creato un percorso sonoro motivazionale per dare a mia volta una mano a chi è in difficoltà, il risultato sono le 15 tracce dell’album La voce del Servo: il linguaggio immediato della musica, che tocca senza filtri le nostre corde emotive, può essere una panacea, può infondere consapevolezza emotiva e può spronarci verso la realizzazione dei nostri sogni e obiettivi”.

Qui a seguire in anteprima per All Music Italia il videoclip del brano che vede alla regia Tommaso Trombetta e al montaggio Jessica Corrao.

L’album La voce del Servo uscirà il 21 settembre ovvero nella stessa data in cui, 43 anni fa, usciva La Voce del padrone di Franco Battiato.

I brani del disco, scelta in controtendenza rispetto a quanto accade oggi, non saranno inseriti sulle piattaforme digitali. Il cd invece sarà acquistabile solo attraverso il crowdfunding qui.