ICON808: fuori “No Stick”, il primo singolo dei due producer con Nicola Siciliano, Nitro e Braco

No Stick feat. Nicola Siciliano, Nitro e Braco è il nuovo singolo del duo di producer ICON808 (Columbia Records Italy / Sony Music Italy).

Dopo l’esordio nella produzione per Braco in Popolari feat. Jake la Furia, con No Stick i due artisti presentano così per la prima volta la loro identità musicale, grazie anche al prezioso contributo di tre dei nomi più interessanti del rap italiano contemporaneo.

Con l’obiettivo di valorizzare il concept del pezzo attraverso il singolo interprete, il brano ha preso forma partendo dalla collaborazione nata quasi per caso con Nicola Siciliano, che una volta in studio ha prodotto la sua strofa in diretta.

Poi è stato il turno di Braco e, infine, Nitro, che con il suo stile ha inciso fortemente sulla traccia, dando un carattere sonoro perfettamente in linea con l’idea iniziale degli Icon808.

“Il singolo ha una sua storia e una filosofia che avevamo ben in testa sin da subito. Volevamo costruire una struttura particolare, non convenzionale e al limite del freestyle, che potesse essere interpretata da tre artisti differenti per stile e per caratteristiche. Quindi non solo un normale feat tra artisti.”

Così gli ICON808 commentano il brano.

ICON808

Icon808 è il progetto nato due produttori della scena underground italiana, che si sono formati attraverso differenti esperienze e studi musicali. Marco Salvaderi nasce come batterista per poi specializzarsi e cimentarsi successivamente in production, mix and mastering. Lorenzo Santarelli è un musicista professionista diplomato in pianoforte classico al Conservatorio di Milano e con successivi studi di musica moderna e Jazz.

Iniziano a lavorare insieme al loro progetto nel febbraio 2020 con l’obiettivo di creare un loro stile produttivo e una loro impronta sonora ben precisa, che nasce dalla fusione tra il mondo urban e il loro background musicale.

Nel 2021 firmano con Sony Music Italy il loro primo contratto, non solo come produttori e autori, ma anche come artisti.

Gli Icon808 sono due artisti, autori e produttori che sentono di poter esprimere la loro musica senza schemi e limiti.

Con una filosofia ben precisa, il loro lavoro è mosso da un approccio analitico nei confronti dell’idea musicale, che molte volte nasce da un’ispirazione o un’intuizione particolari, ma che affondano sempre le radici sia in una cultura musicale che arriva da lontano – dalla classica al jazz, fino al rock – sia nell’hip hop contemporaneo.