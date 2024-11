I Ricchi e Poveri diventano cartoon nella loro nuova canzone natalizia “Il Natale degli Angeli”, che coinvolge anche i più piccoli

Disponibile da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo brano natalizio dei Ricchi e Poveri, “Il Natale degli Angeli“, per DM Produzioni/Carosello Records.

Per il lancio di questa speciale canzone il duo si trasforma in cartoon, facendo un sorpresa anche ai più piccoli, assumendo le sembianze di due angeli natalizi, e usando il titolo gioca anche con i loro nomi, portando un augurio di amore, pace e solidarietà.

I Ricchi e Poveri hanno presentato in anteprima la canzone su TikTok il 27 novembre, piattaforma sulla quale hanno ottenuto un notevole successo grazie al brano certificato disco di Platino “Ma non tutta la vita“, presentato all’ultimo festival di Sanremo.

Il brano, scritto e composto da Edwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Marletta e prodotta da Edwyn Clark Roberts e Merk & Kremont, racconta alcune situazioni tipiche del Natale, come le luci accese in ogni luogo, la confusione in cucina, l’abbondante cibo in tavola e la stella cometa, per concludersi con l’augurio di non lasciare nessuno da solo e trovare la pace in questo periodo molto particolare.

Fuori anche il videoclip ufficiale del brano, realizzato con delle animazioni in cui vediamo Angelo e Angela diventare angeli, bambini, un gatto e un cane, perché durante la magica notte di Natale tutto diventa possibile.

Clicca qui per presalvare il nuovo brano dei Ricchi e Poveri, “Il Natale degli Angeli“.

RICCHI E POVERI: “IL NATALE DEGLI ANGELI”: TESTO DEL BRANO

Gli angeli

Gli angeli

Gli angeli

Gli angeli

Dai non c’è partita

Natale è la mia festa preferita

Anche se è incasinata la cucina

Tranquilli, che la neve dopo arriva

una cometa sulla stella

bambine, adesso tutti a nanna

Lasciamo sempre accese le lucine

Ma adesso è proprio ora di dormire

I love you

E lo sai che è lo stesso per me

Christmas night

È la notte più bella che c’è

Sento che

Ci vogliamo bene di più

Che tanto è il mio regalo, sei tu

Ma ti giuro

A Natale

Ti giuro

Non deve stare solo nessuno

Neanche un minuto

Abbracciami forte, perché

C’è soltanto questa regola

qual è

Non si piange e non si litiga

Ci sto

Solo piccoli miracoli

Momenti magici

La festa di Natale degli angeli

Angeli

Angeli

La testa di Natale degli angeli

Senti l’atmosfera

Di tutta questo amore in una sera

La tavola imbandita per la cena

Se vieni aggiungo un’altra sedia

I love you

E lo sai che è lo stesso per me

Navidad

È la notte più bella che c’è

Sento che

Ci vogliamo bene di più

Che tanto è il mio regalo, sei tu

Ma ti giuro

A Natale

Ti giuro

Non deve stare solo nessuno

Neanche un minuto

Abbracciami forte, perché

C’è soltanto questa regola

qual è

Non si piange e non si litiga

Ci sto

Solo piccoli miracoli

Momenti magici

La festa di Natale degli angeli

Angeli

Angeli

La testa di Natale degli angeli

Angeli

Angeli

C’è soltanto questa regola

qual è

Non si piange e non si litiga

Ci sto

Solo piccoli miracoli

Momenti magici

La festa di Natale degli angeli

Angeli

Angeli

La testa di Natale degli angeli