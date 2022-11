heysimo, Simon Bayle e Harley insieme per il singolo “Stella”

Stella è il nuovo singolo di heysimo, negli store digitali dal 28 ottobre 2022. Il brano è nato dalla collaborazione con Simon Bayle e Harley. Vede la partecipazione come feat. di Federico di Napoli ed Evra.

“Stella è una metamorfosi: da un momento di frustrazione e di stallo apparente alla libertà di abbandonarsi al vento e lasciarsi trasportare verso il futuro“, dichiara heysimo a proposito del nuovo singolo.

Il brano è il secondo capitolo del suo progetto da producer-artist insieme a Simon Bayle e Harley. Dopo l’esperimento di California, i tre producer si ritrovano per proseguire il viaggio nelle sonorità r&b.

heysimo racconta come è nata questa nuova collaborazione. “Quando mi sono trovato con Simone e Stefano (Bayle e Harley) per scrivere la musica di quella che mesi più tardi sarebbe diventata Stella, la pandemia era un ricordo ancora fresco e vivendo in tre città diverse, quella fu la prima volta che siamo riusciti a chiuderci in studio insieme, dopo mesi di rimbalzi di idee a distanza“.

E continua: “Scrivere un brano da produttore, senza sapere nemmeno chi saranno i feat, e quindi chi darà voce alla canzone che sta nascendo, è un processo creativo molto diverso dal solito. È un modo di scrivere musica in maniera molto più libera, per poi dopo aver buttato giù le prime idee, coinvolgere i cantanti e rielaborare nuovamente il brano, spesso in maniera anche più profonda, come è capitato nelle fasi finali della lavorazione di Stella“.

Oltre alla sonorità, Stella conferma la linea comune del progetto di heysimo. L’elemento ricorrente è la voglia di ritagliarsi uno spazio creativo e artistico libero e svincolato da pressioni esterne, senza paletti o limiti. Unica eccezione è l’ispirazione degli artisti che vanno a riempire quello spazio. Questa ispirazione è anche alla base della realizzazione della copertina, creata da una foto di Mattia Carrisi scattata sulla cima del vulcano Teide a Tenerife. Lì, il fotografo e heysimo si sono conosciuti. Inoltre, quel luogo è anche un punto di osservazione del mare e delle stelle, i due elementi ai quali gira intorno il brano, più unico che raro.

Ecco chi è heysimo

heysimo è il nome d’arte di Simone Sproccati, cresciuto a Milano nel quartiere di Lambrate.

Attratto dalla musica e dalla scrittura di canzoni fin da piccolissimo, inizia da adolescente a girare per i locali, chitarra in spalla, per proporre musica inedita insieme alle band in cui milita. Negli anni ha esplorato diversi ruoli e ambiti musicali, muovendosi tra ruoli più creativi – come compositore e musicista – e mansioni più tecniche come recording e mixing engineer.

Ancora prima di terminare il percorso di studi con una laurea in Informatica Musicale, apre il primo studio di registrazione. Tutt’oggi, porta avanti l’attività del resident engineer/producer, come socio del Crono Sound Factory e responsabile audio per Red Bull.

Partecipa a tour e produzioni di rilievo: recording engineer per Salmo su Playlist, collaboratore di Michele Canova, polistrumentista live per Coma_Cose. Molti brani di cui ha curato la produzione, hanno collezionato ingressi in playlist editoriali di Spotify. Ha lavorato come compositore con autori come Zibba e artisti come Gaia. A settembre 2021, F1RST, brano scritto con il rapper R3TO, viene scelto da Sky come sigla ufficiale del Gran Premio d’Italia di Formula1.