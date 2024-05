Heroes Festival: annunciata la line-up della quarta edizione

Heroes Festival ha annunciato la line-up di quest’anno. Si tratta della quarta edizione e sarà una kermesse musical diffusa, che attraverserà l’Italia da nord a sud nel mese di maggio. Le date previste al momento sono cinque, ma a breve si aggiungeranno gli ultimi appuntamenti in cartellone.

La manifestazione è prodotta da Music Innovation Hub, al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS e in collaborazione con UN SDG Action Campaign. Ogni appuntamento di Heroes Festival è realizzato insieme ad un importante interlocutore locale; e intende valorizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Le stesse location scelte hanno un riconosciuto valore sociale e culturale, come poli di aggregazione della comunità locale. Attraverso il viaggio da nord a sud dell’Italia, Music Innovation Hub si prefigge di comunicare un’interpretazione delle città e del loro contesto in modo differente. Ciò, grazie alla musica e alla sua capacità di agire sull’immaginario collettivo delle città scelte.

La particolarità di Heroes Festival è sottolineata da Sarah Parisio, Project manager della manifestazione. Queste le sue parole:

“Dagli artisti e le artiste che si esibiscono sul palco alle diverse realtà che ospitano i concerti in programma, fino al pubblico di ogni città: Heroes sono tutti e tutte, i partner, le comunità, le venue trasformate da poli industriali a poli culturali di aggregazione sociale, il pubblico del Festival; persone e realtà grazie alle quali riusciamo ad immaginare un mondo nuovo, più equo e sostenibile. La musica come lingua universale, in luoghi dal valore socio-culturale trasformativo, punto di riferimento delle comunità in evoluzione. È in questo che Heroes si differenzia dagli altri festival musicali, grazie alla sua visione ecosistemica che valorizza il risultato di partecipazione al di là dell’evento stesso”.

Heroes Festival: date e line-up

Il Festival farà tappa a Torino (Cascina Falchera), con un doppio appuntamento. Venerdì 10 maggio, si terrà una serata all’insegna del cantautorato con Tiromancino e in apertura Clauscalmo. Il giorno successivo, sabato 11 maggio, la manifestazione si orienterà verso coordinate italo disco con il djset di Emmanuelle e a seguire il live dei Dov’è Liana.

Il 16 maggio, sarà la volta di Lucio Corsi e Casino Royale al DumBo di Bologna. Il 17 maggio è prevista una serata tutta da ballare in cui l’elettronica incontrerà sonorità mediorientali: ospiti Deena Abdelwahed e Populous al BASE Milano all’interno del WeWorld Festival (appuntamento annuale sulla parità di genere).

Il 21 maggio, Heroes Festival presenterà Cosmo all’Averna Spazio Open di Palermo.

HEROES 2024 – LE DATE

10 MAGGIO – CLAUSCALMO, TIROMANCINO – TORINO (CASCINA FALCHERA)

Evento inserito nel programma di Salone Off

11 MAGGIO – EMMANUELLE , DOV’È LIANA – TORINO (CASCINA FALCHERA)

Evento inserito nel programma di Salone Off

17 MAGGIO – DEENA ABDELWAHED, POPULOUS – MILANO (BASE)

Evento inserito nel programma di WeWorld Festival, in collaborazione con BASE Milano

16 MAGGIO – LUCIO CORSI, CASINO ROYALE – BOLOGNA (DUMBO)

In collaborazione con Indie Pride

21 MAGGIO – GO-DRATTA, COSMO – PALERMO (AVERNA SPAZIO OPEN)

In collaborazione con Sicily Music Conference

I biglietti per Heroes Festival 2024 sono già disponibili, solo su DICE.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito heroesfestival.it.