Heartman, il suo “capodanno senza luci” è virale. Chi è e com’è esploso su TikTok

Heartman è un nome che ai più non dirà nulla ma se si scrive o dice la frase “hai mai fatto un capodanno in casa senza luci vicino una stufa a gas?” il riferimento è chiaro.

Questa è la frase portante di un brano che è diventato virale, senza il minimo motivo plausibile e totalmente a caso, su TikTok e che ora sta iniziando a vedere lustro e luce anche sugli altri social più in voga.

Tutto parte dal periodo in cui ci troviamo, metà novembre, che è tipicamente quello in cui iniziano a sorgere gruppi e domande sulla festa di fine anno.

Proprio in questo clima, molti utenti hanno iniziato a fare le loro ricerche su TikTok con la parola ‘capodanno’ e, poco per volta ma molto in fretta, migliaia e migliaia di utenti si sono imbattuti in Heartman e nel suo brano Esperienze Nuove.

Il fatto che sia diventato un meme social è, anch’esso, motivo di meme. In pratica è una scatola cinese di meme che ha portato gli utenti a commentare con la frase “dispiace che sia diventato un meme, spacchi Heartman”.

Una roba fuori di testa, senza logica, ma che sta involontariamente o meno portando alla luce questo ragazzo davvero niente male artisticamente parlando.

E’ un classe 1998 della provincia di Brescia che sta trovando il giusto riscontro con un brano che, sì, è diventato un meme ma che nasconde un testo probabilmente autobiografico e per nulla scontato.

L’esperienza di un capodanno sobrio, passato da solo e senza gli sfarzi soliti di questo tipo di festa, è il collante di tutta la composizione.

fedez e le squadre di serie a usano heartman nei content

Ad accorgersi di lui, come detto, gli utenti che sono stati subito seguiti a ruota dalle squadre di Serie A sempre molto attive su TikTok e da Fedez che gli ha dedicato un paio di stories.

“Ma raga è una bella canzone di un ragazzo che racconta le sue esperienze, di un suo capodanno passato senza luci, non è un meme. È una hit, il livello di scrittura è quello odierno non scrive peggio di altri. Grande Heartman”.

Il ragazzo cresce ogni giorno di più e, come ovvio, sta sfruttando la sua improvvisa popolarità per spingere il brano in modo sano ed equilibrato, senza eccessi o virtuosismi senza capo né coda.

Esperienze Nuove è una hit, dispiace sia diventata un meme. Spacchi Heartman.