Hanno ucciso l’uomo ragno: la serie Sky sugli 883 arriva a ottobre. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi e il nuovo trailer

Le inconfondibili note di due grandi hit degli 883 di Max Pezzali, Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Sei un mito accompagnano le primissime immagini di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883*, la serie Sky Original sugli 883.

Una dramedy che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dall’11 ottobre 2024. La serie, composta da otto episodi, è una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) ed è diretta da Sydney Sibilia, già noto per film come Smetto quando voglio e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose*. Sibilia firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone.

Protagonisti della serie sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che interpretano rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto, fondatori degli 883. La trama ripercorre la storia dei due giovani di Pavia che, contro ogni aspettativa, hanno rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90, trasformandosi in un vero fenomeno generazionale capace di riempire stadi su stadi.

Max e Mauro, inizialmente considerati degli outsider, trovano nella musica un legame indissolubile che li porta a scrivere canzoni diventate subito hit. Il successo inizia quando Claudio Cecchetto insieme a Pierpaolo Peroni decide di produrre i loro brani, catapultandoli dai banchi di scuola ai palchi più prestigiosi, come quello del Festivalbar del 1992, dove Hanno ucciso l’uomo ragno conquista le classifiche.

La serie non è solo un racconto musicale, ma anche un coming-of-age che esplora la crescita personale e l’amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto, le illusioni e le sfide della provincia italiana degli anni ’90. Attraverso questa storia, vengono narrate anche la genesi di alcune delle canzoni più iconiche degli 883 e le dinamiche di un’amicizia messa alla prova dal successo e dalla popolarità.

Il cast vede anche la partecipazione di Lorenzo McGovern Zaini, Pablo Sandstrom, Davide Calgaro e Marco Golinucci, con Francesco Ebbasta e Alice Filippi che completano il team di regia.

Qui a seguire il nuovo trailer della serie sugli 883.