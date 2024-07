Guernika canta i suoi vent’anni pieni di caos nel nuovo singolo “Mamma scusa”

Si intitola Mamma scusa il nuovo singolo di Guernika, artista dell’etichetta Supernova che ha come Presidente Onorario Loredana Bertè, uscito lo scorso 26 giugno.

GUERNIKA, “MAMMA SCUSA”

Guernika ci racconta il brano così: «In Mamma scusa canto i miei vent’anni. Il caos, le notti in bianco, le corse disperate verso amori sbagliati pur di sentirsi vivi, il bisogno di gridare al mondo e a mia madre di amare le donne e poi il desiderio di cominciare ad amare il mio lato maschile quanto il mio lato femminile. È un brano synthwave fortemente contaminato dagli anni ’80 con dentro il Rock, proprio come mi sento io».

Mamma scusa

Se non ti piace la mia vita

Ma è quella che mi riesce meglio

Se mi capisci fammi un segno

Inoltre, ha già compiuto i suoi primi passi anche nei live. Dopo aver partecipato ad un evento del Milano Pride sullo stesso palco di Loredana Bertè, sabato 27 luglio Guernika sarà ospite di LesWeek al Mamamia di Torre del Lago per presentare proprio il nuovo singolo Mamma scusa e altri brani, tra brani inediti e cover.

Guernika è un’artista classe 1995 e si avvicina al canto in adolescenza. Scrive essenzialmente musica pop, ma si sente rock e – al tempo stesso – ricerca nella sua musica la giusta sintesi tra diversi mondi e stili musicali. È proprio la sua attitudine rock ad aver catturato l’attenzione dell’etichetta Supernova che, dopo averla seguita dal primo singolo, è pronta ad affiancarla anche nell’album previsto nei prossimi mesi.

Come anticipato sopra, Supernova Group è un’etichetta discografia indipendente ed è composta prevalentemente da donne, con l’obiettivo di creare un hub creativo a Milano e Firenze che possa far crescere i giovani talenti e metterli in contatto con l’intera industria musicale.