Gué Pequeno, Villabanks e Greg Willen: fuori il brano “Marvin Vettori The Italian Dream”

È disponibile dal 2 aprile Marvin Vettori The Italian Dreamer, il nuovo brano di Gué Pequeno, Villabanks e Greg Willen. Si tratta dell’inno ufficiale che accompagnerà il campione di MMA negli allenamenti all’ottagono.

La traccia è nata da due eccellenze del rap italiano come Gué Pequeno e VillaBanks, a cui si aggiunge un’altra eccellenza come Greg Willen alla produzione.

Il brano consolida il rapporto di due discipline da sempre molto vicine: il mondo dei fighters professionisti e quello del rap.

GUÉ PEQUENO, VILLABANKS E GREG WILLEN – MARVIN VETTORI THE ITALIAN DREAM

Il brano nasce dalla collaborazione di Thaurus Music e Sideout:

“È un onore per noi rappresentare l’Italia nel mondo e supportarne le eccellenze, attraverso la musica dei nostri artisti.”

Marvin Vettori, classe 1993, è originario di un piccolo paese della provincia di Trento. Trasferitosi a Londra giovanissimo per perseguire la carriera di lottatore MMA, nel giro di pochi anni ha scalato il ranking internazionale fino a ritrovarsi nel 2020 al quinto posto della classifica UFC per la categoria dei pesi medi, una delle più competitive e difficili in assoluto a livello mondiale.

Il prossimo 10 aprile lo vedremo affrontare Darren Till per l’accesso alla prestigiosa Title Shot UFC.