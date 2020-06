Radio Date 19 giugno 2020.Mancano pochi giorni all'inizio dell'estate e, nel radio date del 19 giugno, non ci facciamo mancare tante novità interessanti.Quali?Achille Lauro, Biondo,.

"Instagrammare" è il nuovo singolo dei Legno feat. Rovere. Il videoclip diretto da dal regista Angelo Capozzi è in anteprima su All Music Italia.

Il 19 giugno è il giorno dell'uscita in digitale del nuovo singolo di Neno, un brano dal groove ipnotico!.

20 giudici che si sono seduti sul tavolo in queste prime tredici edizioni. Componete voi la giuria migliore di sempre.

Con un post su Instagram è stato annunciato l'imminente arrivo di un nuovo singolo in cui compariranno Danti Raf e Fabio Rovazzi.

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Il nuovo singolo dell'artista, isn't it fine è esploso come colonna sonora di un noto spot.

Nonostante le difficoltà del lockdown, il cantautore Jurijgami non ha mai perso il sorriso. Ha annunciato la firma di un contratto con Universal.

E' uscito il nuovo singolo dei Legno Instagrammare. Per l'occasione il duo ha coinvolto la band bolognese rovere per un duetto... natuale!.

di Massimiliano Longo

Ripartono i concerti in Veneto per volere del Governatore Zaia. È la scelta giusta?

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...