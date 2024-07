Gué e le collaborazioni: il re dei feat di successo e delle certificazioni FIMI d’ORO e PLATINO

Le collaborazioni di Gué. Oppure Gué Pequeno.

Negli anni è cambiato il nome d’arte, ma non l’attitudine di Cosimo Fini (questo il vero nome dell’artista) alle collaborazioni.

Abbiamo provato a trasformare questa sensazione in numeri e, al netto dei brani coi Club Dogo e a quelli del disco con Marracash, abbiamo tirato fuori una lista di ben 32 canzoni in cui Gué è feat.(o comunque non l’artista principale) che, negli anni, hanno contribuito a issarlo nell’olimpo dei cantanti italiani più certificati nell’era FIMI.

Ricordiamo che, nei diversi anni, le soglie per ricevere il disco d’oro o di platino dalla FIMI, possono essere diverse. Per questo motivo, oltre alla certificazione ricevuta, per ogni brano andremo a riportare le unità vendute corrispondenti.

L’aggiornamento è alla settimana 29/2024 e sono considerate unicamente le collaborazioni di Gué, escludendo quindi i progetti Club Dogo, Marracash & Gué Pequeno e i brani in cui lui è l’interprete principale.

