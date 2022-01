GLITCH PROJECT: “NBR”, il testo e il significato del misterioso nuovo singolo del duo che gioca con musica e vocalità

Il duo Glitch Project ha rilasciato il nuovo singolo NBR. Il singolo è disponibile in radio e in digitale ed esce per l’etichetta Meat Beat e distribuito da Artist First.

Le Glitch Project, al secolo Maida Cerasino (voce) e Federica Pepe (polistrumentista), ha origini pugliesi, ma le due artiste vivono da anni a Torino, dove suonano insieme dal 2018.

La loro carriera musicale inizia con l’autoproduzione dei primi brani inediti. Nella primavera del 2019, pubblicano il loro EP d’esordio, Enchain e passano l’estate a suonare dal vivo su alcuni palchi italiani ed europei.

NBR è il titolo del nuovo brano e sta per Never Been Real. In questo pezzo emerge tutta la ricerca stilistica e musicale fatta negli ultimi due anni dalle Glitch Project.

Un sound più intenso ed energico rispetto ai precedenti lavori caratterizza la produzione di NBR, che affronta il tema della difficoltà dello stare in equilibrio tra passato e presente.

Queste le parole del duo Glitch Project:

Con NBR abbiamo voluto spingerci oltre nella sperimentazione del suono. È stata una grande sfida cercare di restituire la sensazione di tensione per come l’avevamo in testa, ci abbiamo lavorato veramente tanto.

Il testo di NBR di Glitch Project

Some storms takes away the death

What if

we never find

each other again?



(suffocated and broken by the day)



Here I grew up,

Here is where I’ll die

Buried in the arms of the lands

andI’ll cry



I’ve never understood

where’s the love you don’t use

Take my mind

mind off /me,

let me dreaming

in peace again



Show my teeth, but never bite

Clutch until my knuckles white



There are a million reasons

Why You’re so bold (so cold)



I hope that the morning never comes

I’m screaming over the top of my lungs



i’m fine if you don’t obsess my soul