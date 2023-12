Gli artisti più popolari di novembre: Sfera Ebbasta domina i big, Sanremo al centro dell’attenzione. E Morgan?

Quali sono stati gli artisti più letti su All Music Italia nel mese di novembre?

Questo mese, nonostante le nuove puntate dei Talent Show, il Festival di Sanremo e l’attesa dell’annuncio del Cast ha conquistato i nostri lettori. In TOP5 anche Sanremo Giovani e Area Sanremo.

Queste le prime 5 posizioni:

Festival di Sanremo (33,41%) X Factor (27,16%) Amici (20,71%) Sanremo Giovani (10,55%) Area Sanremo (4,80%)

Per quanto riguarda i personaggi, questo mese abbiamo inserito anche Fedez, Morgan e Dargen D’Amico perché i due hanno fatto parlare di sé esclusivamente per le loro gesta come giudici di X-Factor e non per la musica (se non cantata da altri). Appena gli argomenti torneranno ad essere strettamente musicali, i tre torneranno nella categoria “artisti”.

Ecco i primi 5 personaggi:

Morgan (37,86%) Fedez (23,78%) Ambra (21,90%) Dargen D’Amico (9,88%) Luca Jurman (2,02%)

