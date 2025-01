Gli AlberiNoi tornano con un inno allo slow pop living e presentano l’EP d’esordio “Aspetta/Espera”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Honiro Publishing, Aspetta/Espera è l’EP d’esordio degli AlberiNoi, duo pop di Parma composto da Edo e Bottio, che ci consegnano un inno allo slow pop living, ovvero un approccio autentico e profondamente umano che – in opposizione alla velocità e alla frenesia di questi nostri tempi moderni – riflette il bisogno di rallentare, per riscoprire se stessi ed iniziare a vivere in armonia con il tempo.

“Abbiamo scelto questo nome per dare importanza ad una parola semplice e potente come ASPETTA. L’uso dell’italiano e dello spagnolo è invece dovuto al fatto che alcuni di questi pezzi sono stati scritti tra l’Italia e la Spagna per ‘colpa’ di un Erasmus a Granada”, hanno spiegato gli AlberiNoi.

Poi, hanno aggiunto: “In un mondo in cui corre sempre tutto troppo veloce, questa parola acquista un significato dirompente, portando con sé un concetto per noi fondamentale: cercare di imparare ad attendere le cose, assaporando il viaggio e non solo la meta”.

Aspetta/Espera celebra dunque il valore dell’attesa, opponendosi a un sistema che ci chiede costantemente di superare i nostri limiti e facendosi promotore di un nuovo approccio, che invita tutti a coltivare una vita lenta, in cui il ritmo naturale dell’essere umano è finalmente rispettato.

ALBERINOI, “ASPETTA/ESPERA”: LA TRACKLIST