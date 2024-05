Giuseppe Di Monte canta un amore tossico nel nuovo brano “Un ricordo in più”

Dal 17 maggio 2024 è disponibile su YouTube il videoclip di “Un ricordo in più”, nuovo singolo di Giuseppe Di Monte. Con questo brano, il cantautore pugliese torna sulle scene musicali a distanza di un anno dalla pubblicazione dei brani “Diamante fragile” e “Noi come a Bolliwood”.

“Un ricordo in più” segna l’inizio di un nuovo percorso artistico, diretto alla pubblicazione di un album al quale Giuseppe Di Monte sta lavorando. Il brano parla di un amore tossico che fatica a finire. La relazione è ormai giunta al termine, ma lei, elemento forte del rapporto, non riesce a lasciare quello che era il suo uomo. Ciò, nonostante sia cosciente della fine della loro storia d’amore.

Il tema dell’amore tossico è delicato e di stringente attualità. Giuseppe Di Monte lo affronta lanciando un messaggio di speranza verso un futuro migliore. “Un ricordo in più” vuole rappresentare la rivincita di tutti coloro che nel “mal d’amore” trovano la forza di reagire, ponendo la parola fine ai rapporti tossici. L’invito è quello di realizzare che la vita vale molto di più di un amore non corrisposto; e che bisogna amare prima se stessi per poi poter amare gli altri.

Giuseppe Di Monte presenta “Un ricordo in più”

“Spesso nelle relazioni di coppia pur di continuare ad avere il partner vicino, anche quando ci si accorge che non c’è più amore, ci si accontenta di tutto”, racconta il cantautore. “Ci si abitua alla sofferenza e a quel mondo irreale che si crea nella testa di chi non vuole arrendersi a qualcosa che ormai è finito da tempo. A volte per paura di rimanere soli; altre invece, per non buttare all’aria anni di rapporto fatto di momenti importanti, anche se finiti”.

Ciò si verifica nel rapporto cantato da Giuseppe Di Monte. “Un rapporto che in questa storia divora proprio lui, il protagonista, che pur di avere ancora tra le sue braccia la sua amata, si rende partecipe di un gioco che consuma se stesso, diventando oggetto dei loro incontri e causa del suo male. Spesso si parla della sofferenza femminile, di quando in un rapporto di coppia siano spesso le donne a soffrirne di più. Ma anche gli uomini soffrono in amore. E di questo, spesso, ci si dimentica”.

Il cantautore conclude: “In questo caso però il protagonista, nonostante sia cosciente che quel suo comportamento vada a deteriorare se stesso, si rende conto che l’unico modo per salvarsi è mettere lui fine a quella storia. Solo dopo aver realizzato che nulla sarebbe potuto tornare come prima, riesce a ribaltare la sua situazione prendendo in mano le redini di ciò che stava succedendo, mettendo lui fine a quella sofferenza inutile da vivere e continuare. Quel brodo che spesso si allunga e che non porta da nessuna parte”.

“Un ricordo in più”, il video

“Un ricordo in più” è prodotto da Giuseppe Di Monte, che firma anche il testo e la melodia. L’arrangiamento del brano, registrato presso il Biscuit studio di Roma, è a cura del producer italosvizzero Simone Gabriele (in arte, Backer). Il pezzo è accompagnato da un videoclip ufficiale, con la regia di Fabrizio Pudda e che vede protagonisti lo stesso Di Monte insieme all’attrice Asia Ciaiola.

“un ricordo in più”, il testo

Un ricordo in più

E sento le tue mani

mentre mi allontani

ma non vuoi lasciarmi più

Come quando fuori piove

e non c’è più posto al sole

con la radio accesa e il tempo che …

un caffè non può risolvere

mi consolano le pagine

resto qui da solo, dove sei?

prima in questa stanza c’eri tu

ora solo vecchie foto.

E sento le tue mani

mentre mi allontani

ma non vuoi lasciarmi

abbiamo stessi tagli.

Eppure forse ormai

cado solo e sai

che non verrò mai

a chiederti se c’hai.

Un pezzetto di cuore che non batte più

dinamite implode che non brilla più

e facciamo l’amore un altra volta e poi

rimani distante

un ricordo in più.

Sai l’amore è un sentimento

complice di un cambiamento.

Prima tu regina, io il tuo re

ora solo sabbia… polvere

Come lama i tuoi ricordi in me

tagliano a metà le lacrime

ora in questa stanza non c’è più

quel sorriso, quel mio abbraccio… tu.

Rimarrai un ricordo in più.

Eppure forse ormai

cadi sola e sai

che non verrò mai

a chiederti se c’hai.

Un pezzetto di cuore che non batte più

dinamite esplode che non brilla più

e facciamo l’amore un altra volta e via

rimani distante

un ricordo in più.

Rimarrai distante.

Un ricordo in più