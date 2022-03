Giuse The Lizia racconta con Laila Al Habash l’importanza dell’equilibrio in amore in “Particelle”

GIUSE THE LIZIA Particelle è il singolo, in duetto con Laila Al Habash, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 Marzo.

Il brano arriva dopo il buon riscontro ottenuto con la pubblicazione di Parole Peggiori (quasi 150 mila streams sul solo Spotify) e dell’ EP di debutto, Come minimo.

giuse the lizia particelle

Prodotto da PLASTICA, all’anagrafe Matilde Ferrari, e fuori per Maciste Dischi. Il brano racconta senza filtri le difficoltà che si presentano nel mantenere una stabilità quando si ha un forte rapporto emotivo con un’altra persona… “ci vuole equilibrio per restare fermi, per non cadere a pezzi, per restare gli stessi”.

Appoggiandosi su un tappeto disco-funk anni 90′, scandito da accenti di chitarra in levare, Giuse porta fuori da sé estratti della sua vita, con la leggerezza e la riflessività che lo contraddistinguono attraverso un sound fluido che richiama mondi musicali diversi. Ad accompagnarlo in questo viaggio la cantautrice italo palestinese Laila Al Habash.

Così Giuse The Lizia sulla genesi del brano:

Particelle è nato da un voce e chitarra suonato un po’ a caso dopo una data estiva. Abbiamo cominciato a lavorarci mesi fa con Matilde ed entrambi abbiamo capito subito che mood volevamo che prendesse il pezzo.

Un giorno, mentre l’ascoltavo, ho avuto una specie di suggestione sentendoci Laila sopra; sapevo l’avrebbe svoltata. In un mondo come quello dei producer dominato da uomini è sempre utile ricordarsi che la realtà è un’altra.

A tal proposito ecco le parole di Laila Al Habash sul loro primo incontro e sulla collaborazione:

Io e Giuse ci siamo conosciuti sul palco del Miami 2021. Ho avuto un’istantanea simpatia per lui e così, quando mi ha chiesto di beccarci in studio, ho detto subito di sì. Con PLASTICA alla produzione si è creato un ambiente familiare.

Ci siamo sentiti tutti a nostro agio e il processo creativo è stato così naturale che più che un feat., l’impressione è quella di aver fatto un pomeriggio tra amici in cui è nata una canzone che piace a tutti e di cui sono molto felice.

conosciamo meglio l’artista

Giuseppe Puleo, in arte Giuse The Lizia, è un cantautore di 20 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo.

Si avvicina al mondo della musica 15 anni quando inizia a suonare la chitarra ed entra, nelle vesti di cantante, in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere e comporre le proprie canzoni unendo rap e cantautorato. Nel 2021 esce per Maciste Dischi il suo primo singolo, Vietnam, prodotto da Mr Monkey.

In seguito calca importanti palchi (Mi Manchi – Mi Ami), apre i concerti di Gazzelle, Frah Quintale e Psicologi, e pubblica il 5 Novembre 2021 l’EP Come minimo.

Anche Laila Al Habash è reduce dalla pubblicazione del suo primo disco, Mystic Hotel, uscito a fine 2021 e contenente una collaborazione con Coez.