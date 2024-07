Giovanni Zarrella ci riporta all’Italo Disco-Pop anni ’80 con “Fantastico”

Giovanni Zarrella, conduttore dello spettacolo tedesco “Die Giovanni Zarrella Show”, pubblica il singolo “Fantastico”. L’artista, di origini italiane, arriva nel nostro Paese con un pezzo Disco-Pop interamente in italiano.

Giovanni Zarrella è nato a Hechingen in Germania da genitori italiani, ed è cresciuto bilingue. In Germania è molto conosciuto per “Die Giovanni Zarrella Show”, in onda dal 2021 sul canale ZDF. Lo show, che ha vinto nel 2022 il “Deutscher Fernsehpreis” (premio della televisione tedesca), è attualmente il più importante spettacolo musicale del sabato sera. Tra gli ospiti, ci sono stati molti italiani: Marco Mengoni, Ricchi e Poveri, Michelle Hunziker, Il Volo, oltre ad artisti internazionali come Michael Bublè e James Blunt.

Oltre alla televisione, la grande passione di Giovanni Zarrella è la musica. Nel 2019 ha pubblicato l’album “La vita è bella”, che ha ottenuto un doppio platino. Hanno fatto seguito altri due album, entrambi numero uno nelle classifiche tedesche. L’anno scorso, l’artista ha conquistato il cuore del pubblico più giovane nel ruolo di coach del casting show “The Voice of Germany”. Da ultimo, ha ricevuto il Bambi 2023 nella categoria “Entertainment”.

Adesso, Giovanni Zarrella corona un suo desiderio e pubblica un singolo interamente in italiano: “Fantastico”. Il brano, che arriva dopo “Danza”, apre un nuovo capitolo nella sua carriera. Con “Danza“, l’artista aveva tracciato la rotta verso un nuovo viaggio musicale, dedicandosi alla composizione di brani propri. Inoltre, aveva adottato un sound coinvolgente, che faceva rivivere l’epoca d’oro dell’Italo Disco-Pop degli anni ’80. “Fantastico” conferma questa evoluzione artistica.

“FANTASTICO è la sintesi del mio nuovo sound. Nessun’altra canzone descrive meglio questo nuovo viaggio”, commenta Giovanni Zarrella. Il pezzo suona come se l’Italo Disco-Pop anni ’80 avesse viaggiato in una macchina del tempo fino al 2024. Il brano è, da un lato, nostalgico come un flirt estivo nell’Italia degli anni ’80; dall’altro, è moderno, potente ed incisivo.

“Fantastico” ha suscitato grande interesse nel pubblico in Germania, visto che Giovanni Zarrella è una delle figure di spicco del mondo musicale e dell’entertainment di lingua tedesca. Il brano è diventato anche la canzone “ufficiale” degli spogliatoi della nostra nazionale agli Europei di calcio.