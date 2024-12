In “Risiko” Giovanni Segreti Bruno racconta l’amore tra strategie, emozioni e ferite aperte

Torna Giovanni Segreti Bruno, cantautore e pianista già vincitore di Area Sanremo nel 2018, e per il titolo del nuovo singolo si ispira ad uno dei giochi di società in scatola più amati del mondo, Risiko.

Tra gli artisti indipendenti più interessanti della nuova musica italiana Giovanni Segreti Bruno nel corso della sua carriera ha aperto i live di diversi artisti di successo come Irama, Mahmood, Fred De Palma, Gaia, Clementino e Mario Venuti, e ha visto un suo brano, Ti voglio bene, inserito nella colonna sonora dell’ultimo film di Federico Moccia, Mamma qui comando io.

Con un’intensa attività live che lo ha visto suonare anche a San Pietroburgo, in Bulgaria, Winterthur in Svizzera e presso l’Oceana Theatre di Brooklyn a New York, Giovanni Segreti Bruno nel suo curriculum anche l’attività di autore per altri artisti tra cui Anggun e Lorenzo Licitra.

Dopo aver pubblicato a dicembre del 2023 grazie al contributo di Nuovo Imaie l’EP d’esordio Nella mia stanza nascono i fiori, attualmente è al lavoro sul suo primo album finanziato dal bando di LazioSound.

Giovanni Segreti Bruno, il nuovo singolo Risiko

Fuori per l’etichetta Joseba Label il nuovo singolo, Risiko, è una canzone che nasce per rappresentare la colonna sonora di un amore in bilico, uno di quelli in cui si cerca di rimettere insieme i pezzi dopo un tradimento.

“Ora che so chi sei, so chi non voglio essere” dice una parte del testo del brano. E così, in un gioco pericoloso fatto di strategie, contraddizioni e ferite ancora aperte, ogni emozione così come in una partita a Risiko diventa una mossa e ogni ricordo una battaglia.

Giovanni Segreti Bruno racconta così questo brano:

“Tra lacrime che riempiono il Tevere e inchiostro che macchia come le cicatrici dell’anima, emerge il disincanto di ricostruire ciò che l’amore ha frantumato.”

La produzione di Risiko, sotto la direzione artistica di Gianni Testa, è stata affidata a Valerio Carboni mentre il visual video è stato realizzato da Marko Carbone.

