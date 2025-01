Ritorna Giovanni Allevi per celebrare la vita con quattro concerti con Orchestra

GIOVANNI ALLEVI torna nell’estate 2025 con quattro concerti speciali che prendono il nome di “Musica dall’Anima – Special Events“.

Questi quattro live sono pensati per celebrare la bellezza della vita attraverso la musica e lo vedono esibirsi in luoghi iconici e suggestivi, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana.

Per la prima volta, Giovanni Allevi integrerà nei suoi spettacoli l’uso innovativo della tecnologia con Proiezioni immersive, Giochi di luci sincronizzate e Ambientazioni multimediali. Questi elementi trasformeranno le storiche location in scenari onirici e surreali, dando vita a un’esperienza unica dove musica e arti visive si intrecceranno per emozionare il pubblico.

Tra i momenti più attesi della serata, Allevi presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro: il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, scritto durante il periodo di degenza ospedaliera.

Quest’opera trae ispirazione dalla parola “Mieloma”, trasformata in melodia utilizzando un metodo matematico già adottato da Bach. Il risultato è un viaggio musicale carico di tensione, angoscia e speranza, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Oltre al “Concerto MM22”, la scaletta includerà i brani più celebri della carriera di Giovanni Allevi, riletti con sensibilità e raffinatezza, e nuove composizioni, capaci di trasportare gli spettatori in un’atmosfera di rara bellezza.

Giovanni Allevi concerti 2025

Questi gli appuntamenti live:

Venerdì 20 giugno 2025 – ROMA, Terme di Caracalla

– ROMA, Terme di Caracalla Sabato 5 luglio 2025 – TAORMINA, Teatro Antico

– TAORMINA, Teatro Antico Martedì 8 luglio 2025 – VENEZIA, Gran Teatro La Fenice

– VENEZIA, Gran Teatro La Fenice Sabato 19 luglio 2025 – FIRENZE, Parco Mediceo di Pratolino

Ogni serata sarà caratterizzata da un tema diverso e universale con Giovanni Allevi che inviterà il pubblico a riflettere sulle emozioni e sulle sfaccettature della vita.

