Giorgio Poi: "I Pomeriggi", un brano che racconta gli sforzi per contrastare l'incontrastabile... come l'inverno che arriva

Giorgio Poi I pomeriggi testo che racconta la nostalgia per l’estate per il nuovo singolo di uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana contemporanea.

Un racconto di sforzi per contrastare l’incontrastabile, per accettare quello che non si può cambiare… in uscita mercoledì 22 settembre l’inedito che segna il ritorno di Giorgio Poi.

I pomeriggi, in uscita per Bomba Dischi / Island Records è già in pre save.

Una canzone che racconta la nostalgia per l’estate che volge al termine con la fantasia di figure riflesse sui marciapiedi e la vicinanza al freddo che ci fa dimenticare quello che siamo stati.

“Non torneremo mai più” è il motivo ricorrente nel brano, un mantra ripetuto come una preghiera per accettare l’arrivo dell’autunno dalle giornate sempre più corte e le ombre sempre più lunghe. Ecco come lo racconta Giorgio Poi:

I Pomeriggi racconta gli sforzi per contrastare l’incontrastabile. Credo che il punto sia questo: pure se ti metti a soffiare sul vento l’inverno arriva lo stesso. Non è un invito al fatalismo, quanto ad accettare quello che non si può cambiare. Nella canzone il protagonista si gode la sua ombra pre-invernale, corta e definita, un’ombra in cui si riconosce e che sente sua, ma che d’inverno cambia, si allunga e si allontana deforme sui marciapiedi.

Il nuovo singolo I Pomeriggi arriva a due anni da Smog, l’ultimo disco di inediti del cantautore nato a Novara ma romano di formazione, che negli ultimi anni ha vissuto tra Londra e Berlino, collaborando con artisti tra cui I Phoenix, Calcutta, Frah Quintale, Carl Brave e Franco 126.

Foto di Giulia Bersani