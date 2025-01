Ginevra: in arrivo il nuovo album “Femina”, un progetto dedicato alla femminilità e alle donne

Dopo averlo anticipato con i singoli cupido e my baby!, GINEVRA annuncia l’uscita del nuovo album Femina (Asian Fake / Sony Music Italy) venerdì 24 gennaio e di un nuovo singolo, 30 anni, a chiudere la serie di brani che aprono la pista a questo nuovo progetto in arrivo.

In uscita venerdì 17 gennaio, 30 anni di GINEVRA è un brano malinconico ed intimo che racconta un’età delicata, complessa ma sognante in cui bisogna destreggiarsi tra confusione, numerose pressioni sociali e aspettative.

GINEVRA, IL NUOVO ALBUM “FEMINA”

Prodotto da Francesco Fugazza, Marco Fugazza e Domenico Finizio, Femina è un album intimista e collettivo centrato sul tema della femminilità che GINEVRA dedica sia a sé stessa, alle donne più importanti della sua storia, a quelle vittime di violenza e alle donne che non conosce di persona ma che come lei ogni giorno lottano per avere una società più equa.

In questo disco, le donne e i loro racconti sono i protagonisti e nel quale trovano spazio le riflessioni della cantautrice sulla complessità dei 30 anni, l’amore per la bellezza della natura, l’accettazione della propria identità e l’intreccio delle relazioni umane.

Con Femina, GINEVRA ha voluto ricercare e rappresentare anche e soprattutto la sua idea di femminilità, in tutte le sue sfaccettature, anche attraverso l’immaginario estetico, rappresentando e raccontando il modo in lui lei stessa si sente ed è donna.

La cantautrice torinese si racconta in quanto donna, figlia, sorella, nipote, futura madre, compagna, zia, bambina ribelle ma anche adulta, saggia, guerriera e tanto altro, mescolando forza e fragilità.

GINEVRA racconta: «Se mi volto indietro a guardare il lavoro degli ultimi due anni la prima parola che mi viene in mente è: ascolto».

«Onestamente non posso dire di essere granché portata ad ascoltare ma questa volta l’ho fatto profondamente. E cos’ho ascoltato? Le voci delle donne. Articoli, libri, podcast, album, mostre, film, manifestazioni, risate, lacrime. Racconti di autrici, giornaliste, musiciste, amiche, sorelle, la voce di mia nonna per l’ultima volta e forse per la prima volta anche la mia».

«E più ascoltavo più mi innamoravo delle nostre voci, e più mi innamoravo più mi arrabbiavo per i tentativi quotidiani di zittirci e demolirci. Tutto questo è stato il motore che mi ha portato a scrivere il nuovo album».

Foto di Giulia Gatti