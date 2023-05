Giantheo, è uscito Figli delle stelle, estratto dall’album Il Ritorno

Figli delle stelle, il nuovo singolo dei Giantheo, tratto dal loro quarto album “Il Ritorno” è su tutte le piattaforme di streaming (etichetta Gne Records).

Contestualmente esce il video di Figli delle stelle, che i Giantheo hanno girato a Selinunte, magico sito siciliano che ha ospitato i Giantheo e la loro musica. Nel videoclip i due artisti si muovono quasi senza tempo tra le rovine con la presenza di un cavallo. Sembra quasi che riecheggino tempi ormai entrati nella mitologia.

“Il singolo, che abbiamo interamente scritto e composto, esprime il desiderio di unirci con l’amore verso noi stessi e l’Universo in un’esperienza matura e una sensibilità verso un Dio dell’amore che è sempre meno materiale e più etereo”

spiegano Giancarlo Prandelli (Gian) e Matteo Sainaghi (Theo), il duo che forma il progetto.

L’album “Il ritorno” suggella la carriera di venticinque anni nella musica dei Giantheo.

Il disco concentra le esperienze, il misticismo e l’amore per gli altri e per se stessi. Manifesta sonorità elettroniche ma anche acustiche, sapori tra il legno e le manipolazioni digitali. Il duo realizza l’album con grande attenzione all’estetica musicale. Racchiude messaggi onesti e diretti, che non temono di mostrare fragilità e trasformano debolezze in punti di forza.

I Giantheo hanno una storia molto lunga e piena di musica e amicizia.

Nel 2003 Giancarlo Prandelli incontra Matteo Sainaghi, in arte Theo. Da subito si crea un magico feeling che li porta a formare i Giantheo. Insieme partecipano e vincono numerosi concorsi internazionali e scalano le vette delle classifiche più importanti.

Partecipano alla trasmissione Le Iene su Italia Uno, entrano con il brano Tortuga nella compilation del Cantatù vol.6 e nella famosa compilation Superestate Latina. Vincono il Festivalshow, partecipano in tutta Italia a trasmissioni televisive, festival e show. Il brano Tortuga viene usato nel programma de La Pina su Radio Deejay.

Non è tutto: partecipano al tour di RTL102.5 e sono ospiti nel tour RAI di Sanremo Giovani.

I Giantheo, produttori e cantanti allo stesso tempo, hanno scritto oltre 300 brani e lavorano per loro stessi e per altri artisti del panorama musicale italiano.