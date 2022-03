Per cantare l’amore Gianni Bismark chiama al suo fianco in “Passerà” Franco126

Gianni Bismark Passerà testo e significato del nuovo singolo con Franco126, brano estratto dall’album Bravi ragazzi uscito venerdì 25 marzo 2022.

Il cantautore riguardo al nuovo album ha dichiarato: “Ho deciso di intitolare così il mio nuovo disco perché in fondo siamo tutti bravi ragazzi, anche se cresciuti in strada. Non siamo santi, ma nemmeno criminali”.

“Tutti questi featuring sono nati dal rispetto reciproco, stimo moltissimo tutti gli artisti che hanno collaborato con me in questo disco. Le tracce che ne sono scaturite sono qualcosa di assolutamente sincero, non ci sono logiche commerciali dietro.”

Gianni Bismark Passerà significato

Il disco è stato composto in due anni (l’inizio della lavorazione risale al 2020) e realizzarlo è stato un processo totalmente naturale per Gianni. Come da tradizione, poi, non mancano le collaborazioni importanti: da Franco126 a Ketama, passando per Gemitaiz e Speranza, fino a Jake La Furia e Lil Kvneki degli Psicologi…

Passerà è una canzone d’amore, una sorta di sequel dei brani del passato di Gianni Bismark, Università e Mi Sento Vivo. Per questo singolo l’artista ha voluto al suo fianco Franco126. La produzione è di Federico Bertollini, Guido Rossi e Tiziano Menghi.

GIANNI BISMARK PASSERÀ TESTO E AUDIO

Ah

E forse ho sbagliato io, passerà

Questa notte nun me dà consiglio

Allora resto in agonia, che sarà

Mi addormento con un occhio sveglio

Quando rientro a casa mia, a mà

È pronto ‘r piatto che m’avevi detto?

C’ho fame pe’ ‘na famija intera

Ehi

E dai, battime ‘r cinque

T’ho visto in mezzo a quella strada, ho detto: “Mo ce firmo”

Damme ‘na mano e capimo

Tirame fuori ‘n sorriso che te tiro un bacio

Guardaci in faccia chi siamo, l’uno per l’altro con i sogni d’oro

Ma io dormo male la notte e i sogni purtroppo li scordo

E pure ‘sta botta mi blocco

Mi giro nel letto e ti cerco, sto da solo dentro in albergo

Dopo ‘na serata ogni tanto ti penso, pensa che scemo

Prima potevo ma non capivo, pensavo solo ad essere ricco

Ma senza te mi sento uno stronzo, tutto de botto

Ariparto cor punto, della strada sono il riassunto

Me becco ‘nsieme a n’amichetto, senza criterio, occhio che scuffio

Ti voglio un poco più adulto, ah

Guarda che parlo per tutti, ah

E forse ho sbagliato io, passerà

Questa notte nun me dà consiglio

Allora resto in agonia, che sarà

Mi addormento con un occhio sveglio

Quando rientro a casa mia, a mà

È pronto ‘r piatto che m’avevi detto?

C’ho fame pe’ ‘na famija intera

Non vedi un cielo alle prime gocce

Un temporale pare alle porte

Mi hai portato in un mare di dubbi e mi hai lasciato a largo come niente fosse

Qua tutti dormono tranne me che aspetto il tram della mezzanotte

Dicevi: “Forse torno da te”, io che ci contavo su quel “Forse”

Hai mollato tutto a metà partita e sei fuggita con il vento tra le dita

Magari hai litigato con la vita e sei finita in una strada senza uscita

Resto in attesa di una schiarita, di un sole che prende alla sprovvista

E ora che cosa vuoi che ti dica? Forse la fine è un punto di vista

E me ne faccio una ragione, e schiaccio un mozzicone

Lo lascio soffocare nella cenere

Un giorno passa sottovoce, mi guarda e se ne va

Ah

E forse ho sbagliato io, passerà

Questa notte nun me dà consiglio

Allora resto in agonia, che sarà

Mi addormento con un occhio sveglio

Quando rientro a casa mia, a mà

È pronto ‘r piatto che m’avevi detto?

C’ho fame pe’ ‘na famija intera