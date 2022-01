Giancarlo Bigazzi: a dieci anni dalla scomparsa del grande autore, 10 canzoni da riascoltare

Oggi, 19 gennaio 2022, sono dieci anni esatti che la musica italiana ha perso il talento di Giancarlo Bigazzi.

Una volta si parlava di scuole nella musica: la scuola romana, la scuola genovese, quella napoletana, la bolognese e c’era si, anche quella fiorentina.

Ognuna di queste aveva un leader, quello a cui tutti fra autori, musicisti e cantanti e cantautori giravano attorno e quella fiorentina era sicuramente capitanata da Giancarlo Bigazzi.

Un nome enorme Bigazzi! Centro nevralgico si direbbe per quegli incroci affollatissimi e trafficati di quartieri e città, che creano malumori e rumori insopportabili e che invece, nel suo caso, è riferito ad una cosa meravigliosa che è la musica.

E oggi ricorrono 10 anni dalla sua scomparsa ed un sito come il nostro, che cerca di raccontare la musica italiana a 360°, non può non omaggiarlo con un sunto anche troppo stretto dei tanti capolavori che lui ha scritto o co-scritto.

Sono chiamato io a questo ingrato compito e cioè ridurre a sole 10 le canzoni che per me rappresentano il suo bello; scegliere è stato complicatissimo.

In tanti infatti si sono beati della sua perspicacia musicale, del suo saper leggere i tempi e su cui hanno avuto la fortuna di poggiare le loro carriere ( qualcuno ) o semplicemente d’impreziosirle ( altri ).

Fra essi Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Mina, Marco Masini, Marcella e Gianni Bella, Umberto Tozzi, Camaleonti, Mario Tessuto, Riccardo Del Turco, Caterina Caselli, Raf, Mia Martini, Francesco Guccini, Fiordaliso, Renato Zero, Gianni Nazzaro, Stadio, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Aleandro Baldi, Ricchi & Poveri, Gigliola Cinquetti, Francesca Alotta, Paolo Vallesi, Claudia Mori, Povia, Loretta Goggi, Milva, Pupo e tanti, davvero tanti altri.

Così, non me ne si voglia, ho scelto 10 canzoni fra pezzi immensi, e laddove ne ho scelto uno di un artista che ne ha tanti scritti o co-scritti da Giancarlo, ho lasciato perdere gli altri. Si tratta solo quindi del mio preferito fra tanti e non di un pezzo che ne bocci altri, s’intenda. È un omaggio a questo grande artista.

Cliccate in basso su continua per scoprire le 10 canzoni di Giancarlo Bigazzi che ho scelto.