Giaime “Soli” è il nuovo singolo in duetto con Rose Villain (testo e audio)

Giaime Soli testo e audio del nuovo singolo in duetto con Rose Villain.

È tornato il 5 maggio con un nuovo brano Giame, giovane artista che continua il suo percorso di crescita nel mondo della musica. La nuova release si intitola Soli ed è fuori per Epic/Sony Music.

La canzone è stata prodotta da SIXPM & Andry The Hitmaker e arriva a distanza di alcuni mesi dal nuovo capitolo della saga Gimmi Andryx, racconto iniziato nel 2017 e portato avanti negli anni insieme ad Andry The Hitmaker.

Giaime è reduce dalle certificazioni disco di platino per Fiori e disco d’oro per Parola e questa volta affronta i temi della delusione e della solitudine.

Giaime Soli significato

Una storia agli sgoccioli, due innamorati che ormai hanno preso strade diverse e che riguardano al loro rapporto con occhi disillusi: Soli racconta il misto di indifferenza e rabbia che caratterizza il finale di un amore tormentato, in cui ogni tentativo fatto per allontanarsi alla fine porta sempre al pensiero dell’altra persona.

La voce graffiante di Giaime si intreccia con quella delicata di Rose Villain in un brano dalle sonorità urban, che sfuma in un outro di chitarra distorta: con un flow trascinante e la produzione affidata ai due producer di fiducia degli artisti.

Giaime Soli testo e audio

(Scritta da Andrea Ferrara, Andrea Moroni, Giaime Mula, Rosa Luini)

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo

Sembra che ti devi sfogare

io sono il confessionale

volevo solo fumarе in pace

metto un’altra volta le Nikе

persino al mio matrimonio

magari al tuo funerale, ya

i fra’ sanno comportarsi quando fare una rapina

trattano bene gli ostaggi, ya

ti ho dato tutto bambina

ma a questo punto mi chiedo se ho fatto bene a viziarti, ah ah

Adesso non ci sei più ma una canzone nuova

ho cancellato il numero dalla memoria

forse è stupido pensarti ancora

mentre uno stupido mi tocca

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo

E fa più freddo ora che stiamo lontani

oggi fa male, ma andrà meglio domani

sento i residui dei tuoi atomi addosso

brucio il golf e mi lavo le mani, ya

Nascondo l’after con l’occhiale nero

annaffio i fiori di ‘sto cimitero

che alla nostra storia manco ci credevo

un vicolo cieco, ti passo sopra con la retro

E forse non sai che adesso guardo il tuo film preferito

al letto con lui mentre mi slaccia il vestito

vorrei sapere dove vai

per essere certa di non incontrarti mai

Adesso non ci sei più ma una canzone nuova

ho cancellato il numero dalla memoria

forse ti sembra stupido pensarti ancora

mentre un altro stupido ti tocca

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo

Baby, ho dei problemi più grossi

tu non fare finta adesso che mi conosci

in fondo hai detto che era meglio da soli

e forse solo adesso riesco a darti ragione in fondo