Ghali: “Amici? Feci un provino con i Troupe D’Élite, ma non ci presero”

In una recente intervista, rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Ghali si è raccontato a cuore aperto, parlando sia della sua vita privata che degli esordi con i Troupe D’Élite, gruppo con il quale nel 2013 il rapper aveva persino fatto un provino ad Amici di Maria De Filippi, nel tentativo di conquistare un banco all’interno della scuola.

“Non ci presero. In rete, però, c’è ancora un video del nostro provino, che spero qualcuno cancelli prima o poi”.

Nel gruppo, che ad una certa Guè mise sotto contratto con la sua etichetta Tanta Roba, oltre ad una ragazza argentina di nome Maite e al produttore Fawzi, che era “il più scuro di noi“, c’era anche Ernia.

Ai tempi, però, “nessuno pensava di poter svoltare un giorno la propria vita“, ha raccontato Ghali, che a diciassette anni frequentava Sfera Ebbasta, così come Rkomi, Tedua e lo stesso Ernia. Tutti sembravano infatti accomunati da uno stesso destino, quello di restare invisibili. E invece – con dedizione, tanto duro lavoro e un pizzico di testardaggine – tutti e cinque hanno saputo cambiare le carte in tavola, diventando dei veri e propri punti di riferimento per le nuove generazioni.

Foto di copertina di Antonio De Masi