Geolier vince la serata delle cover e il pubblico abbandona il teatro, il commento di Amadeus

Ieri Geolier, insieme a Gué, Luché e Gigi D’Alessio, ha vinto la serata cover con il medley “Strade”. Quando Amadeus ha letto la classifica della top five il pubblico presente in sala ha fischiato e ha abbandonato la sala. Non è stato un gesto particolarmente elegante nei confronti di tre professionisti che hanno vinto una gara.

Amadeus commenta nella conferenza stampa di oggi pomeriggio:

“Non è stato un bel gesto, sono molto dispiaciuto, soprattutto per Geolier e per tutti gli altri che si erano esibiti. Credo che le persone non vadano fischiate, non ha fatto che il suo mestiere, portare della musica. Mi ha fatto male vedere le persone andare via. Mi è capitato vedere la mia squadra perdere ma non sono mai andato via. È una forma di rispetto. Cerchiamo di avere rispetto di tutti. Geolier è un ragazzo, diamo il buon esempio”

Non mancano polemiche riguardo alla vittoria del rapper napoletano che sfociano anche in commenti razzisti sui social. In Sala Stampa Lucio Dalla il rapper napoletano ha dichiarato:

Ieri mi sono esibito davanti alla platea dell’Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutre.