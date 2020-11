Il 6 novembre è il giorno dell’uscita in digitale e in radio del nuovo singolo di Genise feat. Silvia Mezzanotte. I due artisti, componenti del muro di All Together Now, proporranno una nuova versione di Ti Sento, storico brano dei Matia Bazar scritto e composto da Carlo Marrale, Sergio Cossu e Aldo Stellita e pubblicato per la prima volta nel 1985.

il brano, uscito per l’etichetta Hoop Music con distribuzione Believe digital, è disponibile in italiano, spagnolo e inglese.

Giancarlo Genise, il vocal coach di alcuni big della canzone italiana, anticipa con questo brano un concept album di cover/omaggi e featuring con alcuni degli artisti coi quali ha collaborato nella sua carriera.

La nuova versione di Ti Sento vede, appunto, la partecipazione di Silvia Mezzanotte, per oltre dieci anni front woman dei Matia Bazar coi quali ha vinto il Festival di Sanremo del 2012.

La decisione di pubblicare il brano anche in inglese e spagnolo nasce dal fatto che il brano ottenne successo in tutto il mondo.

GENISE FEAT. SILVIA MEZZANOTTE – TI SENTO

“Il binomio Genise/Mezzanotte nasce a maggio 2019 sul Muro di All Together Now e si è trasformato in una grande amicizia. L’idea di partecipare a questa sua nuova versione di Ti sento mi è piaciuta subito, Genise è un ottimo performer, con una voce straordinaria… e quindi è stato facile cantare con lui, perché gli piace fare cose di qualità curando i minimi dettagli. Ciò che pretende dagli altri lo chiede decuplicato a sé stesso… e in questo siamo molto simili.”

Queste le parole di Silvia Mezzanotte per descrivere la collaborazione. Prosegue Giancarlo Genise.

“Da tempo volevo realizzare un progetto che potesse omaggiare i tanti artisti con cui ho condiviso professionalità e amicizia. Silvia Mezzanotte è una grande amica, una delle voci più belle d’Italia, e festeggia 30 anni di carriera. Quale regalo più grande potevo farle se non un omaggio musicale… usando Ti Sento che quest’anno compie 35 anni dalla prima pubblicazione.”

Foto di Marco Rimmaudo