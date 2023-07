Generazione BOH Speciale Giffoni: i ragazzi di Teen Social Radio inviati per AMI

Oggi alle ore 17.30 nella Piazza della Cittadella del Cinema alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha preso il via la 53° edizione del Giffoni Film Festival.

Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo i ragazzi di Teen Social Radio saranno inviati per AMI. Angelo, Matteo e Montra ci racconteranno, a modo loro, il lato musicale del Festival.

La 53esima edizione del Festival, in programma dal 20 al 29 luglio, sarà il momento perfetto per raccontare il talento ed esaltarlo. Oltre 6500 juror provenienti da ben 30 nazioni dovranno votare i 99 film in competizione. Tra i film italiani “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas

Ma Giffoni Film Festival è anche musica.

22 gli artisti musicali presenti quest’anno, oltre a 10 showcase live con talenti come: Rosa Chemical, Junior Cally, Ermal Meta, The Kolors, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, Luigi Strangis, gIANMARIA, Follya, Diss Gacha, Maninni, Emanuele Aloia, Merk & Kremont.

“Oggi scriviamo un’altra pagina che mette in evidenza ancora di più l’impegno che tutti noi dobbiamo promuovere per sostenere gli adolescenti in difficoltà – ha spiegato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi – Voglio ricordare a tutti voi quel famoso testamento umano e morale che ci affidò nel 1982 Francois Truffaut.

Quella frase scritta a mano “fra tutti i festival del cinema quello di Giffoni è il più necessario”, oggi irrompe dopo 41 anni in questo nostro incontro e nelle iniziative che si svilupperanno durante l’evento. Al necessario, aggiungiamo “Indispensabile”.

Le cronache, le notizie, i fatti luttuosi e drammatici ai quali assistiamo a volte impietriti e che coinvolgono sempre più spesso minori, ci spingono sempre di più a fornire strumenti di lettura, di condivisione a generazioni che vivono solo il loro piccolo mondo a volte turbato ma che devasta loro stessi e gli altri. Giffoni fa la sua parte da oltre mezzo secolo dove la luce, la bellezza, l’energia positiva che contamina tutti in queste generazioni è un forte antidoto alla noia, alle violenze inutili”.

E allora, buon Giffoni a tutti!