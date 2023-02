Generazione Boh: Sanremo 2023... e se fosse una pizza?

Non solo musica al Festival di Sanremo 2023, ma anche food. Dedicato ai cantanti, ovviamente.

Rebecca e Edoardo sono andati a fare un giro al Virgo Village, dove si svolge tra le altre cose il Primo trofeo Pizza Festival Sanremo 2023, Oro di Napoli.

I pizzaioli che partecipano al contest hanno dedicato una pizza a tutti i cantanti del Festival. Noi abbiamo fatto due chiacchiere con loro.

Sanremo 2023 Pizza Festival 2023

Prima di tutto, parliamo di sua Maestà la pizza.cQual è la vera pizza?

La margherita, ovviamente. Ma la pizza è creatività.

Quindi anche l’ananas se usato in certo modo,.. perchè no. Innovazione buttando un occhio alla tradizione, che non morirà mai.

Abbiamo saputo che avete dedicato una pizza ad Amadeus.

Si, abbiamo dedicato una pizza a lui e a tutti gli artisti del Festival.

Quella del conduttore è la classica margherita con il fiordilatte a rappresentare il volto del conduttore del 73° Festival della Canzone Italiana.

Lo chef Giovanni Viterale ci presenta la sua creazione.

Base patata viola, mozzarella, gorgonzola, chips buccia di patata, tartufo e crema di castagna. Decisamente bella piena.

La pizza indovinate come si chiama?

Generazione BOH, per dedicarla al progetto che condividiamo con i ragazzi di Teen Social Radio.

Ma, a cosa ti sei ispirato per realizzare questa pizza?

Ogni giorno quando si lavora in una pizzeria è un continuo assaggiare.

Si cerca di provare nuovi prodotti e di creare nuovi toping. Questa è una pizza che ho creato io, pensando ai ragazzi.

Ma quindi, tradizione o innovazione?

Non c’è tradizione senza innovazione e non c’è innovazione senza tradizione. Viaggiano insieme.

Ma, per fare la vera pizza, cosa ci dobbiamo mettere dentro?

La passione.

Così chiude uno degli organizzatori Francesco Fortuna.

Un’ultima veloce domanda,

Ma la pizza per Rosa Chemical come sarebbe?

mmm fammi pensare, una pizza particolare ci potremmo divertire.