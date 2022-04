Gemitaiz, prima del tour estivo, annuncia titolo e data di uscita del nuovo album

Nuovo album in arrivo per Gemitaiz. Si intitola Eclissi e sarà fuori nel mese di maggio, giusto in tempo per poterlo cantare dal vivo nelle date del tour estivo in partenza il 18 giugno.

Questo nuovo progetto discografico di Gemitaiz è un lavoro molto atteso dai fan del rapper visto che arriva a 4 anni dal suo ultimo album in studio, Davide, certificato con il triplo disco di platino.

Ecco come ne parla Gemitaiz…

Questo disco è forse il mio lavoro più completo a livello di sound.

I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito. L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine.

Eclissi uscirà il 13 maggio per Tanta Roba Label/Island/Universal Music e farà da apripista a una stagione estiva che vedrà Gemitaiz calcare i maggiori palchi dei festival italiani. Di seguito gli appuntamenti annunciati del GEMITAIZ SUMMER TOUR 2022, organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label:

18 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

30 GIUGNO – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2022 (PARCO SAN VALENTINO)

5 LUGLIO – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO – PRATO – PRATO È SPETTACOLO

Nei concerti estivi Gemitaiz sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T e saranno l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani di Eclissi e quelli contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9.







Foto di Alessia Gunawan

Artwork album: Niccolò Dante