Anteprima video: I Gemelli di Guidonia ironizzano sul loro essere “anziani” nel singolo “Boomer”

Oggi, giovedì 13 giugno, in anteprima esclusiva su All Music Italia il videoclip dei nuovo singolo dei Gemelli di Guidonia, Boomer, fuori da venerdì 14 giugno.

Per i tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si pre annuncia un’estate bollente a suon di live dove, nel loro stile inconfondibile, uniranno la musica dal vivo con gag esilaranti.

E partiamo proprio dal tour. Queste le date annunciate ad oggi per Lorenzo Paolucci Agency in cui i Gemelli di Guidonia saranno accompagnati da Pino Iodice (chitarre), Salvatore Mennella (batteria), Christian Antinozzi (basso) e Danilo Ciminiello (tastiere):

26 giugno San Giovanni Rotondo (Fg)

28 giugno Marina di Ugento (Le)

07 luglio Barletta (Bt)

13 luglio Comunanza (Ap)

14 luglio Massa Lubrense (Na)

20 luglio Monteiasi (Ta) con la Dolphin Jazz Orchestra

03 agosto Giovinazzo (Ba)

05agosto Seravezza (Lu)

10 agosto Caposele (Av)

16 agosto Castelfranco in Miscano (Bn)

17 agosto Grottole (Mt)

18 agosto Civitanova Marche (Mc)

20 agosto Letojanni (Me)

23 agosto Albinia (Gr)

24 agosto Montecchio (Tr)

31 agosto Borgo San Martino (Rm)

15 settembre Cascia (Pg)

GEMELLI DI GUIDONIA, BOOMER, IL NUOVO SINGOLO

“Boomer” si presenta come un brano dall’impatto immediato, fresco e ironico che estremizza e ironizza sui termini utilizzati oggigiorno dai giovanissimi, ovveri la cosiddetta “generazione Z”.

Fuori con distribuzione Cinicodisincanto, “Boomer” è scritto dai Gemelli di Guidonia e prodotto da Pino Iodice e Aidan Zammit presso “Studio 8”. Ecco come lo raccontano loro stessi:

“Noi Gemelli in realtà, facciamo parte della generazione dei ‘millennials’ ma l’essere ‘boomer’ è anche uno stato d’animo, un approccio alla vita quotidiana e un modus vivendi. E poi, diciamocelo, purtroppo alla soglia dei 40 anni ormai i giovanissimi ci vedono già come ‘anziani'”.

Come vi dicevamo in apertura i Gemelli di Guidonia, attualmente impegnati anche su RaiRadio2 nella conduzione di ‘Happy Family’ con Ema Stokholma (con cambio orario dal 24 giugno, giorno in cui si sposterà nella fascia del mattino dalle 8.30 alle 10.30, con messa in onda, in contemporanea, su Rai2), ci presentano oggi in anteprima esclusiva il videoclip del loro singolo realizzato presso Leonardo da vinci studios e scritto e diretto da Massimiliano Papaleo.

Eccolo a seguire insieme al testo della canzone.

BOOMER TESTO

Tu credi che io passi il tempo a fissare i cantieri

solo perché sono cresciuto con le cose di ieri

io non avevo le playlist e neanche il 4k

non sai che io sono un fenomeno ad usare whatsappa

(si dice whatsapp comunque eh)

Non ho capito mi vuoi bannare

Ma come parli

dici: “bella zio sei troppo cringe!”

mi vuoi ghostare

allora parla come me

grande giove!

Boomer boomer

puoi chiamarmi anche boomer

scherza pure

mi puoi anche triggerare

sono boomer

non ti voglio friendzonare

ora può blastare

stiamo a vedere

Perché

Con te chissà

Se riesco mai a matchare

Ma good vibes

e tanto

drip

la tua skill è solo un like

ed un feed da scrollare

(like is like na na na na na)

e poi tu senza l’autotune non riesci a cantare

(ah ah ah ah)

non ho capito chi vuoi shippare

ma come parli

a un bello scippo sai ci pensi tu

sempre a flexare

allora parla come me

grande giove!

Boomer boomer

puoi chiamarmi anche boomer

scherza pure

mi puoi anche triggerare

sono boomer

non ti voglio friendzonare

ora può blastare

stiamo a vedere

Perché

Con te chissà

Se riesco mai a matchare

Ma good vibes

e tanto

drip

Questa è la maxi storia

Di come abbiam perso la testa

Questo suono è funky

Questo suono è tranky

Smettila di dire

Che non son come gli altri

Boomer boomer

puoi chiamarmi anche boomer

scherza pure

mi puoi anche triggerare

sono boomer

non ti voglio friendzonare

ora può blastare

stiamo a vedere

Perché

Con te chissà

Se riesco mai a matchare

Ma good vibes

e tanto

drip

Game Over