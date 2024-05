Dopo aver pubblicato i primi tre singoli, il producer milanese Garelli svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album, “Mezzi” (Altafonte Italia), disponibile da venerdì 10 maggio su tutte le piattaforme digitali.

GARELLI, “MEZZI”: UN RACCONTO LEGATO A MILANO

Dopo aver prodotto e collaborato con alcuni nomi importanti della scena rap italiana – ad esempio Ensi, Emis Killa, Inoki, Nerone e Tedua – Garelli presenta questo nuovo progetto discografico dove, per la prima volta, non è solo producer ma anche rapper in tutti i brani presenti al suo interno.

L’album è l’immagine di un racconto legato e ambientato a Milano attraverso i viaggi vissuti con i mezzi pubblici della città, senza filtri e in prima persona. Ogni pezzo è incentrato su una linea diversa di Milano e la percorre in ogni suo aspetto.

Il sound che Garelli cuce su “Mezzi” è principalmente hip-hop, con beats intensi, produzioni ricercate e numerose collaborazioni che arricchiscono l’album, creando un universo musicale inconfondibile ed inedito per l’ascoltatore.

Questo nuovo progetto è stato anticipato dai singoli “VICTORYLAP, linea cinquantaquattro“, “MEZZI, linea uno” e “MASCHIO ALPHA, linea novanta” feat. Inoki.

GARELLI, “MEZZI”: TRACKLIST E FEATURING

“Mezzi” è composto da 11 tracce, impreziosite dai featuring con Armani Doc, DJ2P, Guesan, Inoki, Jack The Smoker, Peppe Soks e RollzRois con i quali crea rime autentiche e produzioni incisive e originali. Di seguito, la tracklist completa: