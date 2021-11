Galea affronta gli stereotipi di genere nel singolo “Femminuccia”

Femminuccia è il titolo del nuovo singolo della giovane cantautrice Galea. Il brano, disponibile per Sugar Music negli store digitali dal 5 novembre 2021, parla di un tema di grande attualità: gli stereotipi di genere.

Il brano è nato dal confronto tra ragazze su questa tematica molto importante, che viene raccontata attraverso la sensibilità e il vissuto dell’autrice ventenne. Galea racconta: “L’idea di scrivere “Femminuccia” mi è venuta in mente qualche tempo fa, mentre chiacchieravo con le mie amiche.

Stavamo parlando del fatto che da piccole siamo state propense a rifiutare alcune delle caratteristiche che più di tutte sono assegnate stereotipicamente al genere femminile, preferendo identificarci invece, soprattutto negli anni della prima adolescenza, nel “maschiaccio”, nel “non sono come le altre ragazze”“.

L’artista rivela: “Per me l’adolescenza è stato un percorso di autoconoscenza abbastanza faticoso, che ha comportato che mi districassi tra i vari modelli standardizzati di donna, tutti spesso troppo rigidi, che mi venivano proposti anche dai media e in cui quasi mai riuscivo a riconoscermi.

Ad esempio mi vengono in mente tanti film per ragazzi in cui il personaggio femminile principale è solitamente una ragazza semplice, che non ha particolarmente a cuore la sua estetica e che è “diversa” dalle altre ragazze. Di contro l’antagonista è una ragazza popolare, bionda e spesso estremamente femminile, non di rado stupida, antipatica o frivola.

È una narrazione che non fa altro che rinforzare la dicotomia maschile/femminile in cui il maschile è giusto e intelligente e il femminile è sbagliato e superficiale“.

Galea conclude: “Crescendo ti liberi gradualmente di queste categorie e giungi alla consapevolezza che non sei il tuo genere di nascita, sei quello che vuoi e quello che scegli di essere ogni giorno, nel mio caso dalle etnies dei 15 anni ai glitter dei 20“.

Femminuccia è prodotta da Antonio Filippelli. Il brano affronta un tema molto sentito in questo periodo, con influenze sonore degli anni ’90. Il suono è caratterizzato dalla presenza delle chitarre, al servizio della vocalità potente e ipnotica di Galea.

Conosciamo meglio Galea

Galea, classe 2000, è una cantautrice pugliese. Il nome d’arte che usa, prende origine dal suo cognome: Guaglione, che rimanda anticamente ai guaglioni, ossia i garzoni che lavoravano sulle galee.

Polistrumentista, suona la chitarra, l’ukulele e il pianoforte. Nel 2017 ha partecipato al talent musicale X Factor, classificandosi tra le prime 12 concorrenti “Under Donna”. E’ stata fra i 20 semifinalisti di AmaSanremo nel 2020 con il brano I nostri 20.

Galea si muove nell’ambito del cantautorato giovane, su una linea di confine e di passaggio tra l’adolescenziale e l’adulto. Femminuccia è una canzone al servizio del suo progetto musicale in fioritura.

Per news e aggiornamenti, potete visitare i social di Galea: Instagram e TikTok.