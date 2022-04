Gaia e Kateryna Pavlenko insieme per la pace cantando “Imagine”

Gaia e Kateryna Pavlenko insieme per la pace.

La Lega Serie A e i venti Club associati si sono attivati per la pace. Fin dai primi giorni del conflitto in Ucraina hanno sostenuto e contribuito attivamente ad iniziative a sostegno della popolazione colpita dagli eventi di guerra.

A partire dalla 31ª Giornata della Serie A TIM 2021/2022 i Capitani indosseranno la fascia con la scritta PEACE, per mandare un segnale di pace in tutto il mondo. Inoltre lo stesso messaggio, peace, sarà presente nelle grafiche televisive di ogni incontro.

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A:

Inoltre, in occasione del big match Juventus – Inter, Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko (leader del gruppo Go_A) si esibiranno sul terreno di gioco, poco prima dell’inizio della partita, sulle note di Imagine, il celeberrimo brano di John Lennon di fronte alle squadre e al pubblico sugli spalti.

Da oggi, infine, anche i bambini tornano negli stadi per accompagnare in campo i giocatori prima dell’inizio delle partite.

Dichiara ancora Casini:

“Ringrazio le Società per quanto hanno fatto e stanno facendo per il popolo ucraino e per promuovere la pace. E grazie alla Juventus e all’Inter per aver accolto la proposta della Lega per domenica sera, nonché a Dazn per la disponibilità dimostrata. Ho pensato alla canzone “Imagine” perché è un testo universale, di speranza, che oggi viene insegnato anche nelle scuole per far avvicinare i bambini ai valori della pace, della fratellanza e della tolleranza. La musica arriva dove altre forme d’arte non riescono ad arrivare. Speriamo che questo messaggio di pace giunga in tutto il mondo, ricordando così anche i principi fondamentali dello sport.

Voglio ringraziare le due artiste, Gaia e Kateryna, per aver accettato con entusiasmo il nostro invito. Kateryna arriverà direttamente dall’Ucraina e speriamo possa restare in Italia un po’ di tempo, anche grazie all’ospitalità offerta dal Comune di Milano, per cui siamo grati al Sindaco Sala e all’Assessore Sacchi. Un ringraziamento infine al Presidente della SIAE, Mogol, per aver aderito subito all’iniziativa e a Sony Music Publishing nelle persone di Roberto Razzini (Managing Director) e Paola Balestrazzi (A&R Director), per il coordinamento artistico e operativo.

Siamo felici che possano tornare in campo anche i bambini, all’ingresso delle squadre, da oggi in alcuni stadi e, dalla prossima giornata, mi auguro per tutte le partite”.