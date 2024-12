“Gaia”: il richiamo rock dei Frenesi per un futuro più sostenibile

“Gaia” è il titolo del nuovo singolo dei Frenesi, un brano che affronta uno dei temi più critici del nostro tempo: il rapporto con Gaia, nome con cui gli antichi chiamavano la Terra.

I Frenesi, quartetto torinese che fonde rock, blues e pop, nascono nel 2020 dalla volontà di unire musica e attivismo sociale. La band è composta da Martina Maruca (voce), Francesca Petroccia (batteria), Alessandro Petroccia (chitarra) e Lara Zizzi (basso).

Dopo aver affinato il proprio sound, i Frenesi hanno calcato palchi importanti come quelli di OFF Topic e Cap10100, aprendo concerti di artisti come La Rappresentante di Lista, Eugenio In Via Di Gioia e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz.

La band ha inoltre partecipato a contest di rilievo nazionale come il Tour Music Fest e Musicultura (entrambi come finalisti), oltre a Musica Contro le Mafie. Hanno anche ottenuto una borsa di studio per il corso “Lavorare nella Musica” di The Goodness Factory.

“Gaia”, il nuovo singolo dei Frenesi

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Gaia” è stato prodotto da Fra Priolo e Vicio dei Subsonica. Il brano racconta, in chiave metaforica e mitologica, la storia della nostra Terra, madre che ci accoglie ma che oggi è in pericolo a causa delle nostre azioni.

“Siamo tutti responsabili del futuro del pianeta,” affermano i Frenesi. “Con questo brano speriamo di stimolare una presa di coscienza collettiva per cambiare rotta e salvaguardare ciò che davvero conta.”