Fred De Palma svela tracklist e duetti di “Unico”, il nuovo album

Certificazioni FIMI settimana #25: Due nuove certificazioni per Irama. "Mille" è disco di platino in due settimane

Continua il successo di Malibù di Sangiovanni mentre Leon Faun raggiunge la sua prima certificazione.

Pride 2021: se anche gli artisti strumentalizzano le battaglie per i diritti umani...

La comunicazione, quando ci sono di mezzo lotte sociali così importanti, non può essere strumentalizzata per scopi commerciali e classifiche.

Måneskin: nella diretta della tv Polacca scatta il bacio tra Damiano David e Thomas Raggi (VIDEO)

La band ad oggi ha raggiunto il traguardo del disco d'oro in Polonia con ben due brani .

Classifica di vendita FIMI album settimana 25: Sangiovanni ancora in vetta, i Måneskin con tre dischi in Top 30

Nei vinili Frah Quintale debutta in vetta mentre i The Kolors si fermano alla #11.

Record storico per i Måneskin... due brani nella Top 10 UK Singles charts

Ma non è il solo nuovo traguardo conquistato... sono anche gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

Classifica di vendita FIMI singoli settimana 25: "Mille" è ancora una volta in testa... Blanco & Sfera sul podio

Sono ben 38 i brani italiani presenti in Top 50. Debutto tiepido per i brani estivi di Irama e Marco Mengoni.

Pagelle dei nuovi singoli italiani in uscita il 25 giugno 2021. Random, Aiello, Rovazzi, Emma Muscat e...

Anche questa settimana il nostro critico musicale ha ascoltato e valutato per noi molti dei brani usciti oggi, tra artisti noti ed emergenti.

Music Awards 2021: tornano a settembre i premi della musica italiana. Alla guida Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek

Quella in onda a settembre sarà la 15esima edizione dei premi della musica italiana.

Battiti Live 2021 diventa Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ecco il cast ufficiale completo con quasi 80 artisti

Presenti artisti italiani e internazionali. Lo show sarà aperto con prenotazione sul sito, a 400 persone.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Random: “Tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza”

Dopo un Festival di Sanremo piuttosto controverso e la pubblicazione dell'album Nuvole, è ora uscito il nuovo singolo di Random Siamo Di Un Altro Pianeta. .

Intervista ad Aenea: "In Lilly 23 affronto con la musica temi delicati come farmaci e paure"

Questa nuova canzone segue il singolo d'esordio, "Trailer dal paradiso".

Videointervista a Takagi e Ketra: “Dicono che siamo quelli dell'estate, ma...”

Tra coloro che proveranno a conquistare lo scettro di sovrani dell'estate ci sono Takagi e Ketra. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ad Anna Tatangelo: "Dopo Libera ho avuto paura ma sapevo di voler rivoluzionare la mia musica"

Un album frutto di due anni di riflessioni che hanno portato Anna a cambiare pelle senza mai rinnegare il passato .

Pride 2021. Ieri si è concluso ufficialmente il mese del Pride. Io sono stato chiuso in casa, non me la sento ancora di affrontare una folla e così ho colto l'occasione per leggere quante più notizie, per guardare quanti più profili social, Instagram storie e tutto quello che mi balzava all'occhio sull'argomento. Ho guardato con piacere video di...

Fred De Palma svela tracklist e duetti di "Unico", il nuovo album

La copertina del disco, che ritrae l'artista come un moderno cavaliere, è stata realizzata da Giorgio Gabe.

Irama annuncia le nuove date live del 2022 a Roma, Napoli e Milano. Info e biglietti

Irama è reduce dal disco di platino conquistato per l'EP "Crepe" e dal quinto platino per "Mediterranea".

Tiziano Ferro sceglie una nuova donna con cui collaborare, ecco Imen Siar

Il cantautore, entusiasta, ha annunciato sui social: "Sta arrivando nuova musica, nuova bellezza".

Gaia lancia il videoclip ufficiale di Boca... un salto nel vuoto verso evasione e spensieratezza

Il video vede alla regia Francesco Calabrese e alterna immagini in un palazzo d'epoca a quelle di un en plein air dal gusto impressionista.

Ermal Meta è l'artista scelto per il primo concerto all'Air Albania Stadium

L'artista presenterà i brani del suo ultimo album, "Tribù urbana", ma anche i successi del suo repertorio.

Aka 7even lancia la "Summer edition" del suo album d'esordio con nuovi remix a firma Cosmophonix

Per l'occasione annunciati anche due nuovi appuntamenti instore.

Federico Baroni, il busker più seguito d'Italia, torna con "Jackpot"

Il singolo nasconde dietro un ritmo spensierato una riflessione sulla libertà limitata dell'epoca Covid-19.

Sud Sound System e Al Bano insieme con "Come l'edera"

Il brano anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico previsto per il prossimo autunno.

Fulminacci: dopo il successo di Bolzano, continua il Tante Care Cose Tour. Date e biglietti

Dopo il successo della prima data del tour (il 20 giugno a Bolzano), Fulminacci aggiunge nuovi appuntamenti ai suoi live estivi. Queste le date del Tante.

IMAGinACTION 2021 tra le novità la prima collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Moro

Moro si esibirà anche in concerto nella giornata del 27 agosto. Nell'articolo tutte le info.

Lorenzo Fragola pronto a tornare nell'estate 2021 in featuring con i The Kolors

Il cantautore vincitore dell'ottava edizione di X Factor, torna a tre anni dall'ultimo singolo da solista e a due dall'ultima uscita in duetto.

Davide Van De Sfroos annuncia il nuovo album e il tour estivo

Il nuovo album del cantante, anticipato dal singolo Gli spaesati, contiene una collaborazione d'eccezione.

Michele Merlo parla il padre: "Dopo i no di X Factor e Sanremo soffriva di attacchi di panico"

Michele non aveva mai fatto mistero del suo malessere ma anzi, aveva voluto condividerlo mesi fa sui social per aiutare i giovani che ne soffrono.

Esce il manga ideato da Mahmood, "Inner Yasha". Ecco alcune tavole tratte dalla storia...

Il terzo numero di Manga Vibe, la rivista che contiene la storia, è in edicola e fumetteria dal 28 giugno.

Fabio Curto pubblica il suo secondo disco “Rive Volume II”

L'album di inediti arriva dopo la pubblicazione di alcuni singoli e contiene importanti collaborazioni.

Devil A torna con "N'ata storia", primo singolo pubblicato con la Tempo Records

Il brano è nato tra i vicoli dell' "Orientale" di Napoli, un quartiere libero.

RuPaul's Drage Race Italia arriverà nel 2022: Immanuel Casto, Romina Falconi e LaLa McCallan, la giuria perfetta

Per far sì che il programma funzioni serviranno scelte intelligenti, come quando per l'arrivo di X Factor in Italia accade con Mara Maionchi.

SEI Festival da 11 luglio a 27 agosto nel cuore del Salento. Ecco il calendario con tutti gli artisti

Il SEI Festival si articolerà in un fitto programma di concerti, presentazioni, incontri, residenze artistiche e altri momenti di confronto.

Pagelle dei nuovi singoli italiani in uscita il 25 giugno 2021. Random, Aiello, Rovazzi, Emma Muscat e...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 25 giugno

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Simon lancia un'esortazione al nostro paese con il brano "Tutti fuori"

Stil Novo nel video di "Un mondo che rotola" una critica ad una musica sempre più "Reality"

Marte Marasco ritorna con il brano "Sarà per sempre"

Cali esordisce con il singolo electro-pop “Amami così”

Caffellatte pubblica “Sottovuoto”, il nuovo singolo che parla di agorafobia

Il miracolo di Lourdes è un EP di sei canzoni, 6 pezzetti di un puzzle che non si incastrano più tra loro

Comete racconta la sua storia da busker nel disco “Solo cose belle”

Godot. si dichiara alla musica in "I sogni degli altri"

I Dellai dopo "Io sono Luca" lanciano "Teresa"

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

La Rappresentante di Lista Intervista Musicultura 2021

Marisa Laurito Intervista Musicultura 2021

VideoIntervista a Pierpaolo Pretelli L'estate più calda

Jack Savoretti Intervista Europiana

Baby K Intervista Donna Sulla Luna

Shiva Intervista Dolce Vita

Martina Beltrami Intervista Per Dirti Che (Mi Spiace)

Anna Tatangelo Intervista Annazero

Enula Intervista Contorta

Eurovision 2021 il giornalista che scoppia in lacrime, Simone zani

Black Mamba Portogallo Intervista Eurovision Song Contest 2021

Maneskin Intervista Eurovision Song Contest 2021