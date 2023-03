Prima dell’estate per Fred De Palma esorcizza i suoi demoni con “Adrenalina”

Fred De Palma Adrenalina significato del testo del nuovo singolo fuori per Warner Music Italy da venerdì 31 marzo 2023.

In attesa del ritorno live che avverrà nei club italiani da novembre, Fred De Palma è pronto a svelare una parte inedita di sé. L’hit maker, nonché maggior esponente del Reggaeaton in Italia, torna in radio e sulle piattaforme digitali con un nuovo singolo.

Ad oggi De Palma conta 27 dischi di platino e 5 dischi d’oro in Italia a cui si aggiungono i frutti del suo successo in Spagna ovvero altri cinque dischi di platino.

L’artista, prima dell’estate, la stagione a cui tutti lo associano per le sue hit da solista o con altri artisti, da Anitta ad Ana Mena, da Sofia Reyes a Lit Killah, decide di lanciare un brano un po’ diverso, Adrenalina.

Fred De Palma Adrenalina signficato del brano

In questa canzone Fred anche le ombre e le difficoltà che ha affrontato per arrivare in vetta alle classifiche internazionali. Demoni personali tra gioco, donne e denaro. Ecco come ne parla l’artista:

“L’adrenalina è da sempre parte della mia vita e del mio mondo. Questo nuovo singolo arriva sulla scia di un percorso intimo e personale. Un percorso che parla di me e che porta un po’ di adrenalina anche nel mondo di chi mi ascolta.

L’adrenalina appartiene alla famiglia degli ormoni e come tale accelera la frequenza cardiaca e aumento l’apporto energetico, migliora la reattività dell’organismo e prepara alle situazioni di stress, preparando a reagire a situazioni di pericolo. Ma a volte il pericolo non lo senti e tutto questo diventa il tuo vizio. Non hai pura di nulla e vivi sempre con l’acceleratore tirato verso la vita, il gioco, il pericolo e poi ti schianti e ti fai male. Poi ti alzi ma fa tutto male, impari a non perderti a lottare con i tuoi demoni ma non a vincerli totalmente ma cerchi di salvarti”

Questo singolo, intimo e diretto, è prodotto da JVLI.

Queste le date del tour nei club, organizzato da Vivo Concerti, di Fred De Palma:

Padova – Venerdì 10 novembre 2023, Hall

Modugno (BA) – Giovedì 16 novembre 2023, Demodè

Senigallia (AN) – Sabato 18 novembre 2023, Mamamia

Roma – Domenica 19 novembre 2023, Orion Live Club

Milano – Mercoledi 22 novembre 2023, Fabrique







Fred de palma adrenalina testo e audio

In arrivo il 31 marzo