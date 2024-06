Fre torna con un nuovo singolo dal sapore mitologico: “Caronte” insieme a Giovanni di Bernardo

Da venerdì 31 maggio sarà disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Caronte” (Universal Music) di Fre, rapper milanese di origine nigeriana. Il brano è già disponibile per il pre-save al seguente link.

FRE, “CARONTE”

Il brano è prodotto dal compositore di musica orchestrale e cinematografica Giovanni di Bernardo, un giovane talento che tra Spotify e YouTube ha già raggiunto e superato il milione di stream con il suo primo singolo.

“Caronte” è un brano introspettivo che attraverso la mitologia esplora l’ipocrisia della società, criticando il denaro e il suo rispettivo peso nell’organizzazione della stessa. L’artista si sfoga, riflettendo sulle pressioni che è stato costretto a subire.

Sempre a livello metaforico, Fre si schiera contro Caronte e le false anime che lo circondano, anche se nel finale perde il contatto con il mondo e diventa lui stesso il proprio nemico, ciò che prima combatteva.

Fre racconta: «”Caronte” è una riflessione profonda sul viaggio della vita e sulle emozioni che ci accompagnano lungo il cammino. Questo brano mi ha permesso di confrontarmi con le mie paure e speranze più intime».

Anche il compositore Giovanni di Bernardo ci spiega il brano: «”Caronte” rompe gli schemi, non è la solita canzone ed è questo che la rende unica. Non avendo un ritornello, permette di assaporarne ogni istante perché sai che non tornerà. Un po’ come la vita, Caronte viene e ti trasporta con le sue emozioni, fino alla fine».