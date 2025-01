Un debutto nel rap tra rabbia e speranza: Fraza racconta la sua storia con “20 dicembre”

A soli 17 anni fa il suo ingresso nel mondo della musica rap emergente con 20 dicembre, Fraza. il suo primo singolo pubblicato proprio il 20 dicembre per 20label. Non è solo un debutto, ma un viaggio personale che combina introspezione e rabbia, portando alla luce una nuova voce nella scena.

Fraza punta a raccontare la sua storia, quella di un ragazzo che ha trovato nella musica rap il modo per esprimersi.

Fraza: “La mia passione per la musica c’è sempre stata”

Fraza racconta così come è nata la sua connessione con la musica:

“La mia passione per la musica c’è sempre stata, fin da quando ero piccolo. Crescendo mi sono fissato sul rap. Col mio primo MP3 scaricavo pezzi di Ghali, Capo Plaza, Vale Pain e Tupac. Ho cercato uno stile che mi rappresentasse davvero.”

Ma c’è stato un evento che ha spinto Fraza a scrivere:

“È nato tutto quando ho perso mio zio. Dovevo trovare un modo per sfogarmi e dare voce a quello che sentivo. Ho iniziato a scrivere pensieri su un quaderno, poi ho scaricato basi musicali e registrato il mio primo pezzo. Ma quel brano non l’ho mai pubblicato: era troppo personale, come se fosse solo per me.”

Il giovane rapper ha aspettato il momento giusto per fare il suo debutto, spinto dal bisogno di connettersi con gli altri:

“Non volevo far uscire qualcosa finché non fossi sicuro che le persone potessero capire quello che volevo dire. È stato un percorso. Quando chi mi ascoltava ha iniziato a darmi pareri positivi, ho capito che ero pronto.”

20 dicembre, un singolo tra ricordi e rabbia

Il suo primo singolo, 20 dicembre, si divide in due parti, come ci spiega Fraza:

“Nella prima parlo della mia vita e dei ricordi più bui. Nella seconda, della rabbia e del rancore verso le esperienze brutte che, guardandomi indietro, non avrei potuto evitare.”

Con 20 dicembre, Fraza si mette a nudo, usando il rap per raccontare il suo vissuto e trasformare il dolore in forza. Il rapper 17enne non si limita a raccontare la sua storia: vuole ispirare chi lo ascolta.

“Spero che la mia musica mandi un messaggio chiaro: credete in voi stessi e puntate su di voi per raggiungere i vostri obiettivi. Anche le difficoltà e i momenti bui servono a crescere. Possiamo imparare dalle esperienze negative e usarle per diventare migliori.”

Con una maturità che va oltre la sua età, Fraza si propone come una voce che parla direttamente ai suoi coetanei, mescolando introspezione e voglia di riscatto.