Franco Battiato: torna nei negozi rimasterizzata “Genesi” Opera in tre atti di Franco Battiato

Genesi fu la prima opera lirica del Maestro Franco Battiato, ed ora torna nei negozi di dischi dal 27 agosto.

Quest’opera uscì per la prima volta nel 1987 su etichetta Fonit Cetra che utilizzò le registrazioni effettuate durante la Prima performance al Teatro Regio di Parma nei giorni 29 aprile, 3 e 5 maggio 1987.

Per molti Genesi è l’opera più bella di Battiato ed ora viene ripubblicata con l’audio rimasterizzato e in due formati: CD digipack e doppio Vinile bianco in edizione limitata e numerata.

21 tracce dove, musicalmente, si ritrovano mescolanze di elettronica, pop e orchestra sinfonica. Certamente non è un’opera facilissima, ma è estremamente affascinante in cui si trova tutta la voglia di Franco Battiato di ricercare e la curiosità di un viaggiatore affascinato dalle liturgie extra occidentali.

Nel Medio Oriente il Maestro aveva approfondito un modo diverso di vivere la spiritualità e voleva raccontarlo in musica. Ecco il perché anche della scelta linguistica per i testi e il mix di lingue: italiano, sanscrito, persiano, turco, inglese, francese… Franco Battiato così definiva quest’Opera:

“Genesi è un’opera che tende a una esperienza esoterica, non solo perché questo è l’argomento centrale del mio lavoro ma perché si affida all’ascolto come una vera e propria esperienza mistica”.

Dopo alcune anteprime-studio in alcune città italiane, Parma lo invita a rappresentare l’opera al Teatro Regio: 180 componenti dell’Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini” diretta da Alessandro Nidi, 65 coristi, due soprani, un tenore e un baritono.

Le vendite all’epoca superarono di gran lunga quelle di qualsiasi altro disco di musica classica, tanto da far entrare in classifica, per la prima volta nella storia, un’opera lirica. Nell’opera trovano posto Juri Camisasca (cantante), Alessandro Nidi (pianoforte) e l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna.

