Nuovo singolo per Francesco Serra. Fuori “Voglio tutto il meglio” con arrangiamenti di Tempoxso

Torna il cantautore Francesco Serra che, dopo il duetto con Viola Valentino in Questo pensiero d’amore, lanciato negli scorsi mesi, pubblica un nuovo singolo, Voglio tutto il meglio.

Francesco Serra è nato ad Agropoli (SA) è ha iniziato il suo percorso nella musica come batterista, allievo scelto da Lele Melotti, un ruolo che lo porta a calcare i palchi del Festival di Castrocaro, Sanremo Rock e diverse altre manifestazioni oltre a collaborare con molti artisti, sia in studio di registrazione che nei Live.

In seguito si dedica poi alla composizione iniziando a scrivere i suoi primi brani inediti in collaborazione con Andrea Gallo, autore tra gli altri di Mina e Celentano.

Sotto la guida del produttore discografico Luca Venturi inizia ufficialmente la sua carriera da cantautore con brani che affrontano sia tematiche leggere che profonde, spaziando dall’amore a temi sociali, con un sound che si ispira al pop/rock ed internazionale.

Il suo primo singolo, Sei quella giusta, viene inserito nella compilation di San Valentino 2016 di Believe accanto a nomi come Tiromancino, Levante, Cristina Donà e molti altri ancora.

Nel 2017 ha vinto il “Premio Paolo Serra” per la categoria Spettacolo.

Seguono diversi altri singoli e ora arriva il quarto brano lanciato in questo 2022, Voglio tutto il meglio.

Il pezzo è stato scritto dal cantautore stesso insieme a Giuseppe Giocondo. Il progetto, seguito da Luca Venturi, vede gli arrangiamenti di TempoXso (già al lavoro con Niko Pandetta).

In questa canzone, un brano dalle sonorità urban accompagnato da un Lyric video di Nilo Chapo, Francesco Serra canta:

Quindi è chiaro anche a te che voglio tutto il meglio, portamelo nel privé, questione di atmosfera, ruggito di pantera, prendiamo questa vita come viene e spero che venga stasera, no portami tutto il meglio al tavolo, è un flusso di energia e serve che la scarico per non andare in panico, per non andare in panico.