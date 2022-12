In “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini il brano omonimo scritto e cantato da Francesco Sarcina

Francesco Sarcina Ragazzaccio testo e significato del brano lanciato dal leader de Le Vibrazioni scritto per l’omonimo film di Paolo Ruffini.

La pellicola, che vede tra i protagonisti Beppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna e Jenny De Nucci, racconta la storia di un adolescente e della sua insofferenza alle regole durante il lockdown.

Francesco Sarcina appare in un piccolo cameo e, da remoto, in una scena insieme a Sabrina Impacciatore.

Francesco Sarcina Ragazzaccio significato del brano

La canzone, ispirata al racconto del film, affronta il tema del delicato, e spesso complicato, rapporto tra genitori e figli e del fatto che, a volte, gli adulti si dimenticano di come erano loro da adolescenti e dei travagli insiti nel percorso di crescita. Ecco come racconta il brano Sarcina stesso:

“Il brano nasce appositamente per il film ed è stata una bellissima sfida. È stato eccitante inserire un brano in una pellicola che penso sia toccante da vari punti di vista perché mi sono rivisto sia nei panni del figlio sia in quelli del padre. E’ stato uno scambio emozionale importante in quanto mi sono dovuto confrontare con Paolo per farmi raccontare le emozioni dei personaggi per riuscire ad entrare in quella che era la sua idea della sceneggiatura.”

Ragazzaccio, è fuori per Artist First dal 16 dicembre. Il brano anticipa il ritorno live con tre date de Le Vibrazioni: il 4 marzo a Roma (LARGO VENUE), l’8 marzo a Milano (FABRIQUE) e il 10 a Torino (HIROSHIMA MON AMOUR).

Francesco Sarcina Ragazzaccio testo e audio

(di Alessandro Deidda, Chris Costa e Francesco Sarcina

Produzione di Francesco Sarcina)

È facile per te

fare finta di niente e poi

una tua carezza, mai

e come un’onda porta via

la sicurezza di ogni mio

spensierato pensiero ma

la vita è come indossare un Blu Jeans

più è vissuto e più sarà perfetto

Ricominciare a camminare sulle strade vuote della tua allegria

e ritrovarsi come un tempo nella sala giochi di periferia

per tutti quei quartieri vuoti senza via d’uscita così almeno uscirà

la storia sembra fatta apposta per quel ragazzaccio

matto come me

Sembra facile per te

fare il grande uomo e poi

piangere della vita tua

non sai ridere dei guai

fai cazzate solo te

attirare attenzione

vedrai che la vita è come indossare un Blu Jeans

più è vissuto e più sarà perfetto

Ricominciare a camminare sulle strade vuote della tua allegria

e ritrovarsi come un tempo nella sala giochi di periferia

per tutti quei quartieri vuoti senza via d’uscita così almeno uscirà

la storia sembra fatta apposta per quel ragazzaccio

matto come me

Ricominciare a camminare sulle strade vuote della tua allegria

e ritrovarsi come un tempo nella sala giochi di periferia

per tutti quei quartieri vuoti senza via d’uscita così almeno uscirà

la storia sembra fatta apposta per quel ragazzaccio

matto come me

matto come me

matto come me