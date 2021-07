Francesco Gabbani in tour nei palasport. Date e biglietti.

Francesco Gabbani annuncia due live nei palasport nel 2022.

Francesco Gabbani torna dal vivo nel 2022 con due date a maggio Milano e Roma che arrivano dopo il successo dell’evento all’Arena di Verona dello scorso 4 luglio.

Ma non è l’unica novità. Il cantautore ha appena rinnovato il suo contratto con BMG e sta lavorando a nuova musica. Infatti, già a settembre, uscirà un brano inedito che mostrerà la sua grande capacità di giocare, con ironia, con le parole. Il brano farà parte del suo nuovo progetto discografico, il suo quinto album di inediti attualmente in lavorazione.

Infine in autunno Francesco Gabbani debutterà al cinema nel film La donna per me di Marco Martani con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.

Nuovo tour, nuova musica e cinema. Questo sarà il 2021/22 di Gabbani.

FRANCESCO GABBANI – TOUR NEI PALASPORT

Venerdì 6 maggio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 8 maggio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

I biglietti per i concerti di Roma e Milano saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di martedì 27 luglio sui circuiti ufficiali e dalle ore 11.00 di domenica 1 agosto nei punti vendita.

Foto: Ste Brovetto

Informazioni sui concerti:

Venerdì 6 maggio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzi biglietti:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata Anello A – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Anello B – € 40,00 + diritti di prevendita

Anello B Laterale – € 35,00 + diritti di prevendita

Anello C – € 30,00 + diritti di prevendita

N.B.: il Soundcheck VIP include un biglietto di Parterre in Piedi e l’accesso esclusivo al soundcheck di Francesco Gabbani prima del concerto.

Domenica 8 maggio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzi biglietti:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

I Anello – € 45,00 + diritti di prevendita

II Anello – € 40,00 + diritti di prevendita

III Anello – € 35,00 + diritti di prevendita

N.B.: il Soundcheck VIP include un biglietto di Parterre in Piedi e l’accesso esclusivo al soundcheck di Francesco Gabbani prima del concerto.