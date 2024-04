L’estate chiama e Francesco Gabbani risponde con “Frutta Malinconia”

Francesco Gabbani, “Frutta Malinconia“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 3 maggio, “Frutta Malinconia” (BMG) è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che torna con un brano spensierato che parla sì della “frutta fresca” che un’estate può offrire, ma che è anche uno scorcio sui tempi che stiamo vivendo, in cui la velocità e la frenesia delle nostre vite e della comunicazione non concedono tempo all’approfondimento.

Il brano – all’interno del quale troviamo un campione della voce di Giorgio Gaber (per gentile concessione della Fondazione Giorgio Gaber ed Edizioni Curci), estratta da una versione live di “Destra-Sinistra” – si trasforma così in una sorta di album fotografico con dentro ritagli di estati diverse, dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale.

“FRUTTA MALINCONIA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare quello che non abbiamo e a essere quello che non siamo”, racconta Francesco Gabbani a proposito del brano, prodotto da Katoo e composto in collaborazione con Filippo Gabbani e Pacifico.

Poi, aggiunge: “Per vivere il presente con intensità emotiva non ci resta che crogiolarci in una malinconia terapeutica, nei ricordi belli e brutti, ma che rendono vere le emozioni del momento. Citando il grande autore Gabriel García Márquez: ciò che conta nella vita non è quello che ti succede, ma quello che ricordi e come lo ricordi“.

Il testo di “Frutta Malinconia” sarà disponibile a partire da venerdì 3 maggio.

FRANCESCO GABBANI: LE DATE DEL TOUR

19 Dicembre 2024 – ASSAGO (MI) , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 15 Marzo 2025 – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 22 Marzo 2025 – PADOVA, Kioene Arena

