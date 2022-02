Francesco Bianconi Accade. L’album cover e i concerti a partire da maggio

Francesco Bianconi Accade

È uscito il 28 gennaio l’album che omaggia i grandi autori da Francesco Guccini a Federico Fiumani, Ornella Vanoni e Luigi Tenco, Claudio Lolli e Mario Venuti.

Il percorso da solista di Francesco Bianconi continua con questo album che racconta il suo rapporto con la musica degli altri. Scrive sul suo profilo:

Ho pensato perciò di cimentarmi con canzoni altrui. Ed è per l’appunto quando c’è un motivo vitale, un motivo vero, che ti costringe a interpretare qualcosa che non è tuo, quando c’è una ragione – leggera o profonda ma pur sempre motivazione sincera – che la profanazione diventa un atto vivo e creativo, e la casa in cui entri a rubare magicamente diventa tua.

Io scelgo le cover volteggiando libero e spensierato sopra tanti fiori, scelgo le cover senza troppi criteri logici e formali, ma le scelgo purché in tutte quelle che scelgo ci sia un granellino di me, e polline per farmi impollinare.

Ad aprile novità in Francia

In primavera sarà la volta di un nuovo EP di inediti e cover che segnerà il debutto del cantautore italiano sul mercato francese. Un progetto firmato insieme alla compositrice e cantante francese Clio (stella nascente della musica d’autore d’oltralpe) che comprende due nuovi brani scritti rispettivamente dai due autori e due brani storici del repertorio pop italiano e francese, interpretati a due voci da entrambi gli artisti.

Il singolo che anticiperà questo nuovo lavoro sarà Ciao un brano dalla profonda melodia, sostenuto da un testo sorprendente, da grandi aperture di archi in quel perfetto stile Bianconi che alterna in modo assolutamente unico e originale i volti cupi e gioiosi dell’amore e della coscienza.

Francesco Bianconi Accade. Tournee a maggio

Nel prossimo mese di maggio (compatibilmente con l’emergenza sanitaria del Paese) prenderà poi il via la stagione di concerti (suo grande primo amore) che vedranno Francesco Bianconi & La Sua Stupefacente Band in tour nei più importanti teatri italiani.

Sarà l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato.

No non canterà le canzoni dei Baustelle come scrive sempre sul suo profilo Facebook:

In questi teatri sconsacrati per scelta cantavo le canzoni del mio disco di inediti e, siccome non avevo intenzione di eseguire le canzoni scritte per i Baustelle (perché non si fa, non è elegante) mi sono trovato a dover rimpolpare il repertorio.

Nel corso dell’anno verranno pubblicati poi alcuni singoli inediti con la partecipazione di featuring inaspettati, a sancire ancora una volta l’estrema fertilità e generosità artistica di Bianconi.

Infine, questi dodici mesi intensi si chiuderanno con la pubblicazione in Francia di Forever il primo progetto da solista con il quale l’artista ha raccolto grande consenso di pubblico e critica nel nostro paese nella stagione 2020/2021 e che oggi si appresta ad essere conosciuto ed apprezzato anche nella terra degli chansonnier.

Non ci resta che attendere le novità accennate e il disco in vinile che arriverà presto.