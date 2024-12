Francesca Alotta presenta il videoclip di “Jay”, un regalo di Natale per i fan

Francesca Alotta sceglie di celebrare il Natale con un pensiero per i fan: il videoclip di Jay, il singolo tratto dall’album Diversa che rappresenta una dedica speciale a un amore platonico e indimenticabile

Il brano nasce da un’esperienza personale intensa e dolorosa, come raccontato dalla stessa Francesca:

“Nel periodo in cui io avevo il cancro e c’era il Covid, ho conosciuto telefonicamente una persona che condivideva il mio stesso problema, ma al quarto stadio. Ci siamo dati forza a vicenda, ma quando se n’è andato, ho sentito il bisogno di dedicargli questa canzone. Per me è un angelo custode, insieme a mio padre e a Mia Martini.”