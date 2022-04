Frah Quintale dopo i sold out dello spring tour, annuncia le prime date estive

Frah Quintale. Tour Estivo 2022.

Mentre prosegue il tour nei club, Frah Quintale annuncia le prime date estive.

Queste le date del Summer Tour 2022 finora confermate.

FRAH QUINTALE – SUMMER TOUR 2022

24 Giugno – Lido Di Camaiore (Lu) – La Prima Estate W/ Anderson Paak

07 Luglio – Padova – Sherwood Festival

20 Luglio – Roma – Rock In Roma

03 Agosto – Igea Marina – Beky Bay

28 Agosto – Catania – Villa Bellini

03 Settembre – Milano – Carroponte

Qui di seguito le prossime date dello Spring Tour 2022.

FRAH QUINTALE – SPRING TOUR 2022

3 Aprile – Milano – Alcatraz * Sold Out

4 Aprile – Milano – Alcatraz * Sold Out

5 Aprile – Torino – Teatro Concordia * Sold Out

8 Aprile – Napoli – Palapartenope

9 Aprile – Bari – Demodè * Sold Out

10 Aprile – Bari – Demodè

13 Aprile – Firenze – Tuscany Hall * Sold Out

14 Aprile – Padova – Hall * Sold Out

15 Aprile – Padova – Hall * Sold Out

19 Aprile – Bologna – Estragon * Sold Out

20 Aprile – Bologna – Estragon * Sold Out

23 Aprile – Roma – Atlantico * Sold Out

24 Aprile – Roma – Atlantico * Sold Out

Foto di copertina: Alessandro Treves