Frah Quintale: il nuovo singolo è “Sempre bene”. Fuori anche l’album e le date del tour

Frah Quintale Sempre bene testo e audio del nuovo singolo estratto dall’album Banzai (Lato arancio) in uscita il 4 giugno per Undamento.

Un disco che viene definito pieno di colore ed è il secondo lato del doppio album dell’artista dopo Banzai (Lato blu).

Questa la tracklist dell’album:

Le sigarette, Sì può darsi, Giorni da solo, Cardio La notte mi chiama, Scheletri, Chicchi di riso ft. Franco126 Pianeta 6, Sempre bene, Se avessi saputo

Frah Quintale in Banzai (Lato arancio) ripercorre la sua vita, cercando di fissare nero su bianco ogni momento (positivo o negativo che sia) per esaltarlo, per esorcizzarlo, per riderci sopra o anche solo per ricordare di averlo vissuto.

FRAH QUINTALE – BANZAI TOUR (ESTATE e AUTUNNO 2021)

L’artista sarà in tour quest’estate e questo autunno per presentare per la prima volta dal vivo i due album. Ecco le date fissate al momento:

24/06 – Bologna – Oltre Festival (SOLD OUT)

02/07 – Livorno – Piazza Mazzini

04/07 – Cremona – TRF Live in the Park

08/07 – Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro del Vittoriale (SOLD OUT)

09/07 – Pistoia – Pistoia Blues

16/07 – Genova – Balena Festival

17/07 – Como – Wow Music Festival

06/08 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

07/08 – Bellaria – Igea Marina (TN) – Beky BayD

13/08 – Sant’Egidio alla Vibrata – Onirico festival

14/08 – Locorotondo (BA) – Locus Festiva (SOLD OUT)

26/08 – Romano d’Ezzelino (VI) – Ama Music Festival

22/10 – Bologna – Estragon

04/11 – Milano – Alcatraz

12/11 – Torino – Concordia

19/11 – Bari – Demodè Club

23/11 – Roma – Atlantico

28/11 – Padova – Hall

10/12 – Firenze – Tuscany Hall

11/12- Napoli – Casa della Musica

Frah Quintale Sempre bene testo

Io e te ci siamo tolti tutto

ancora prima di levarci i vestiti

sincronizzati come i nostri respiri

trattieni il fiato finché siamo sul fondo

Io e te

così lontani che ho il cielo di un altro colore

la stessa strada può avere anche più traiettorie

tu non cambiare direzione

magari ci ritroveremo nello stesso posto

Sai che gli oggetti allo specchio

sono sempre al rovescio

e non capisco se sto sorridendo

poi stasera esco e tu farai lo stesso

ma non sarà lo stesso

se il mondo girerà anche senza noi

Ricordami di stare sempre bene

anche senza te

ricordati di stare sempre bene

anche senza me

Io e te

ci siamo messi insieme

ma poi siamo caduti in pezzi

sul collo ancora i segni dei miei denti

io nella schiena ancora i tuoi coltelli

chissà oggi tu come ti senti, come ti senti

Io e te

così sbagliati che insieme era la perfezione

ma a volte il male può fare

il giro intero delle cose

lasciar un po’ di pace

quando se ne va l’amore

Sai che gli oggetti allo specchio

sono sempre al rovescio

e non capisco se sto sorridendo

poi sta sera esco

e tu farai lo stesso

ma non sarà lo stesso

se il mondo girerà anche senza noi

ricordami di stare sempre bene

anche senza te

ricordati di stare sempre bene

anche senza me

ricordami di stare sempre bene

anche senza te

ricordati di stare sempre bene

anche senza me

Sarà difficile

restare soli

a volte

prova a sorridere

se il mondo girerà anche senza noi

Ricordami di stare sempre bene

anche senza te

ricordami di stare sempre bene

ricordati di stare sempre bene