Le FOURTEEN pubblicano il performance video ufficiale di One More Kiss, il singolo con cui il girl group ha debuttato lo scorso 7 agosto. Il nuovo contenuto si affianca al videoclip del brano e mostra per intero la coreografia realizzata per le quattro componenti del gruppo.

One More Kiss, pubblicato da Fourteen Group SA/Warner Music Italy, entrerà in rotazione radiofonica dal 18 settembre. Il brano è stato scritto da Andreas Carlsson, mentre musica e produzione sono firmate da Erik Lidbom.

FOURTEEN, online il performance video di One More Kiss

Il performance video mette al centro Viola, Deegee, Cahaya e Sofy e la coreografia di Mauro Marchese. Si tratta di un formato legato al mondo K-pop, nel quale la parte coreografica viene presentata senza le componenti narrative del videoclip tradizionale, permettendo al pubblico di seguire e riprodurre i passi del brano.

Il gruppo è nato al termine di una selezione nazionale che ha raccolto oltre 5.000 candidature e si è svolta attraverso audition organizzate a Napoli, Milano e Roma. Le quattro ragazze hanno un’età media di 14 anni: Viola Scalzo ha 13 anni e arriva da Biella, Sofia Di Giamberardino, in arte Deegee, ha 14 anni ed è di Roma, Cahaya ha 14 anni, vive a Barcellona e ha origini svedesi e indonesiane, mentre Sofia Peleggi, in arte Sofy, ha 15 anni ed è di Roma.

Durante i casting le candidate sono state valutate nel canto, nella danza, nel rap, nella recitazione, nel freestyle e nella capacità di muoversi davanti alla telecamera e sui social. La direzione artistica del progetto è affidata a Paolo Meneguzzi, mentre lo sviluppo porta la firma di Joy Production e Fourteen Group.

La storia del gruppo, dai casting alla scelta delle quattro componenti, è raccolta nel nostro hub dedicato alle FOURTEEN, aggiornato con le diverse tappe del progetto.

Dalla musica alla serie televisiva per Rai V/BE

FOURTEEN è stato costruito come un progetto che collega musica, televisione, contenuti digitali, social e attività dal vivo. Accanto alla produzione discografica di Warner Music Italy è prevista una serie originale destinata a V/BE, il nuovo canale di Rai Kids rivolto al pubblico teen, il cui debutto è annunciato per il 2027.

La serie racconterà il percorso delle quattro ragazze e utilizzerà le canzoni del gruppo come parte della narrazione. Carlsson e Lidbom stanno già lavorando agli altri brani previsti per il progetto televisivo.

Con il performance video di One More Kiss prende quindi forma la componente coreografica del progetto, mentre il singolo arriva in radio e prosegue il percorso iniziato ad agosto con la pubblicazione sulle piattaforme digitali.